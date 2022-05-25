25 мая 2022, 05:16

Военнослужащий из Каспийска погиб на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Алексей Суханов погиб в специальной военной операции. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель там как минимум 121 уроженца Дагестана.

Как писал "Кавказский узел",  24 мая стало известно о гибели на Украине Гасана Гасанова из села Туршунай.

За успешное выполнение специальных задач, направленных на защиту национальных интересов России, ордена Мужества посмертно удостоился майор Алексей Суханов.

Таким же орденом посмертно награжден и старший сержант Ремик Салихов. Напомним, о смерти командира отделения десантно-штурмовой роты Ремика Салихова 11 апреля сообщила администрация Хивского района.

Мэр города Борис Гонцов и начальник штаба Каспийской флотилии, контр-адмирал Николай Якубовский вручили 24 мая почетные знаки родственникам погибших.  Глава Каспийска выразил соболезнования близким бойцов, сообщило 24 мая издание «Дербент».

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 121 уроженца Дагестана.  "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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Примечание:

"Родным погибшего на Украине матроса их Дагестана передали орден", "Дадаев сообщил о гибели трех махачкалинцев на Украине", "Администрация Хивского района проинформировала о гибели военного на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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