24 мая 2022, 22:02

Родным погибшего на Украине матроса из Дагестана передали орден

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Погибший на Украине Гасан Гасанов из села Туршунай посмертно награждён орденом Мужества, сообщила сегодня администрация Бабаюртовского района. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель там как минимум 120 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Махач Магомедов из Бабаюртовского района, Малик Магомедов из Магарамкентского района, Заур Омаров и Муса Мусаев из Чародинского района погибли на Украине, сообщили местные администрации. С начала спецоперации официально подтверждена гибель там как минимум 119 уроженцев Дагестана.

Контрактник из села Туршунай Гасан Гасанов посмертно награждён орденом Мужества.Глава Бабаюртовского района Даниял Исламов и военный комиссар Даниял Дибиров вручили награду его отцу,  Ибрагиму Гасанову, сообщила сегодня администрация Бабаюртовского района в своем Telegram-канале.

Ранее глава района сообщил о гибели Гасана Гасанова в своем Telegram-канале. "30-летний Гасан проходил службу по контракту в Каспийской флотилии. У него остались пожилые родители и молодая жена", - написал Исламов 18 апреля. Он выразил соболезнования семье погибшего.

Гасан Гасанов служил в Каспийской флотилии старшим матросом, сообщила в тот же день администрация Бабаюртовского района на своем сайте.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 12-0 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Глава Дагестана подтвердил гибель племянника Евкурова на Украине", "Дадаев сообщил о гибели трех махачкалинцев на Украине", "Власти городов и районов Дагестана сообщили о гибели на Украине шести военных".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

24 мая 2022, 23:50

24 мая 2022, 23:10

24 мая 2022, 22:28

  • Кадыров признал проблемы с соблюдением прав ветеранов-инвалидов в Чечне

    Информация о проблемах с соблюдением прав родственников погибших силовиков и получивших тяжелые травмы на службе ветеранов-инвалидов прозвучала на совещании с участием Рамзана Кадырова. В Чечне силовиков увольняют задним числом, лишают положенной пенсии и льгот, указал оппозиционный Telegram-канал.

24 мая 2022, 21:05

24 мая 2022, 20:28

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи