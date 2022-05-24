Родным погибшего на Украине матроса из Дагестана передали орден

24 мая 2022, 22:02

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Погибший на Украине Гасан Гасанов из села Туршунай посмертно награждён орденом Мужества, сообщила сегодня администрация Бабаюртовского района. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель там как минимум 120 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Махач Магомедов из Бабаюртовского района, Малик Магомедов из Магарамкентского района, Заур Омаров и Муса Мусаев из Чародинского района погибли на Украине, сообщили местные администрации. С начала спецоперации официально подтверждена гибель там как минимум 119 уроженцев Дагестана.

Контрактник из села Туршунай Гасан Гасанов посмертно награждён орденом Мужества.Глава Бабаюртовского района Даниял Исламов и военный комиссар Даниял Дибиров вручили награду его отцу, Ибрагиму Гасанову, сообщила сегодня администрация Бабаюртовского района в своем Telegram-канале.

Ранее глава района сообщил о гибели Гасана Гасанова в своем Telegram-канале. "30-летний Гасан проходил службу по контракту в Каспийской флотилии. У него остались пожилые родители и молодая жена", - написал Исламов 18 апреля. Он выразил соболезнования семье погибшего.

Гасан Гасанов служил в Каспийской флотилии старшим матросом, сообщила в тот же день администрация Бабаюртовского района на своем сайте.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 12-0 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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