Власти сообщили о гибели четырех уроженцев Дагестана на Украине

24 мая 2022, 17:38

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Махач Магомедов из Бабаюртовского района, Малик Магомедов из Магарамкентского района, Заур Омаров и Муса Мусаев из Чародинского района погибли на Украине, сообщили местные администрации. С начала спецоперации официально подтверждена гибель там как минимум 119 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Муртазали Курбаналиев, Эльдар Багиров и Батир Абдулаев, погибшие на Украине, награждены орденами Мужества, сообщил мэр Махачкалы Салман Дадаев. С начала спецоперации официально подтверждена гибель там по меньшей мере 115 уроженцев Дагестана.

В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб житель села Советское Махач Магомедов, сообщила сегодня администрация Бабаюртовского района. Магомедову был 41 год, он служил по контракту. У погибшего остались жена и трое детей, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Администрация Чародинского района сообщила, что состоялись конные скачки, посвященные памяти Мусы Мусаева из села Содаб и Шахбана Омарасхабова из Косроды, говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале района.

Ранее о гибели танкиста Шахбана Омарасхабова родом из села Кардоновка информировала администрация Кизлярского района.

Мусе Мусаеву было 37 лет. После учений в Майкопе подписал контракт с войсковой частью в Буйнакске. Служил в качестве помощника гранатометчика. Муса Мусаев посмертно представлен к ордену Мужества, говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Чародинского района от 11 мая.

Также администрация Чародинского района сообщила о гибели командира десантного катера, старшего мичмана Заура Омарова, который служил в Каспийской флотилии. Зауру Омарову было 45 лет, у него остались жена и четверо детей. Заур Омаров представлен к ордену Мужества. Он был похоронен в родном селе талух, сообщила 17 мая администрация Чародинского района в своем Telegram-канале.

На Украине погиб и уроженец села Бут-Казмаляр Магарамкентского района, капитан Малик Магомедов, сообщила администрация района. Магомедову был 31 год, администрация района в сообщении в своем Telegram-канале от 16 мая выразила соболезнования его родным и близким.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 119 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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