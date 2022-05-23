Дадаев сообщил о гибели трех махачкалинцев на Украине

23 мая 2022, 18:13

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Муртазали Курбаналиев, Эльдар Багиров и Батир Абдулаев, погибшие на Украине, награждены орденами Мужества, сообщил сегодня мэр Махачкалы Салман Дадаев. С начала спецоперации официально подтверждена гибель там по меньшей мере 115 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 22 мая глава Дербентского района сообщил о гибели на Украине Ибрета Мехтиева и Алиюллы Нагиева. Таким образом, с начала спецоперации власти официально подтвердили гибель на Украине как минимум 112 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Президент России наградил орденами Мужества махачкалинцев, погибших в спецоперации на Украине, сообщил сегодня мэр столицы Дагестана Салман Дадаев.

"Ордена Мужества были вручены родным ефрейтора Саида Гаджиалиевича Шапиева, капитана Муртазали Курбаналиевича Курбаналиева, старшего матроса Эльдара Руслановича Багирова, сержанта Батира Хайбулаевича Абдулаева, старшего сержанта Марата Раджабалиевича Шихмагомедова, рядового Руслана Сергеевича Бельчука", - написал Дадаев в своем Telegram-канале.

Отметим, что о гибели трех бойцов из названных мэром Махачкалы представители властей уже сообщали ранее. Так, о гибели уроженца поселка Шамхал Руслана Бельчука сообщил 23 марта сам Салман Дадаев. 29 марта он озвучил данные о гибели на Украине уроженца поселка Сулак Саида Шапиева. 14 апреля администрация Табасаранского района сообщила о гибели старшего сержанта Марата Шихмагомедова, который был родом из села Сиртыч, но жил с семьей в Махачкале.

Таким образом, после сообщения о гибели Муртазали Курбаналиева, Эльдара Багирова и Батира Абдулаева официально подтверждена гибель на Украине по меньшей мере 115 уроженцев Дагестана.

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