Власти двух районов сообщили о гибели на Украине уроженцев Дагестана

14 апреля 2022, 16:31

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Сержант мотострелковой роты Равиль Кадиров из Дербентского района и уроженец Табасаранского района, заместитель командира взвода Марат Шихмагомедов погибли на Украине. C начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 80 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Банас Кутурчаев из Избербаша погиб на Украине.

Старший сержант, заместитель командира взвода Марат Шихмагомедов погиб на Украине. Он был похоронен 13 апреля, сообщила сегодня администрация Табасаранского района. Марат Шихмагомедов родом из села Сиртыч, жил с семьей в Махачкале, служил по контракту в Чечне. Ему было 35 лет. "У Марата остались жена и двое детей", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

Администрация Дербентского района проинформировала о гибели Равиля Кадирова из села Деличобан. "Погиб наш земляк, уроженец села Деличобан Дербентского района, сержант мотострелковой бригады Кадиров Равиль Лачинович", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации. Кадирову было 32 года. Власти района выразили сообщение родным и близким от имени главы Дагестана Сергея Меликова, правительства республики и жителей района, указано в сообщении.

С начала спецоперации на Украине власти заявили о гибели не менее 80 уроженцев Дагестана, подсчитал "Кавказский узел".

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