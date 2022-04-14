Марат Шихмагомедов (слева) и Равиль Кадиров. Коллаж "Кавказского узла" Фото: https://t.me/derbentskiyrayon_official/934 https://t.me/novostitabasaran/578

14 апреля 2022, 16:31

Власти двух районов сообщили о гибели на Украине уроженцев Дагестана

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сержант мотострелковой роты Равиль Кадиров  из Дербентского района и уроженец Табасаранского района, заместитель командира взвода Марат Шихмагомедов погибли на Украине. C начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 80 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Банас Кутурчаев из Избербаша погиб на Украине.

Старший сержант, заместитель командира взвода Марат Шихмагомедов погиб на Украине. Он был похоронен 13 апреля, сообщила сегодня администрация Табасаранского района. Марат Шихмагомедов родом из села Сиртыч, жил с семьей в  Махачкале, служил по контракту в Чечне. Ему было 35 лет. "У Марата остались жена и двое детей", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

Администрация Дербентского района проинформировала о гибели Равиля Кадирова из села Деличобан. "Погиб наш земляк, уроженец села Деличобан Дербентского района, сержант мотострелковой бригады Кадиров Равиль Лачинович", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации. Кадирову было 32 года. Власти района выразили сообщение родным и близким от имени главы Дагестана Сергея Меликова, правительства республики и жителей района, указано в сообщении.

С начала спецоперации на Украине власти заявили о гибели не менее 80 уроженцев Дагестана, подсчитал "Кавказский узел".

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Примечание:

"Фонд помощи семьям погибших военных открыт в Дагестане", "Аналитики указали на дефицит информации о погибших при спецоперации жителей Юга России", "Власти признали гибель на Украине минимум 200 военных из СКФО и ЮФО".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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