13 апреля 2022, 18:15

Глава Избербаша проинформировал о гибели земляка на Украине

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Военный из Избербаша Банас Кутурчаев погиб на Украине, сообщил сегодня мэр города. С начала спецоперации на Украине власти подтвердили гибель не менее 78 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", военный Тимур Абдуллаев из села Хапиль Табасаранского района, погибший на Украине, похоронен в родном селе.

Во время специальной военной операции на территории Украины погиб житель Избербаша Банас Кутурчаев, сообщил сегодня глава города Магомед Исаков в своем Telegram-канале.

Он выразил соболезнования родным и близким погибшего. Исаков не сообщил, в каких частях служил погибший военный.

С начала спецоперации на Украине власти заявили о гибели не менее 78 уроженцев Дагестана, подсчитал "Кавказский узел".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* – 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Фонд помощи семьям погибших военных открыт в Дагестане", "Власти Карабудахкентского района подтвердили гибель контрактника на Украине", "Мэрия Ахтубинска сообщила о гибели военного на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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