Глава Избербаша проинформировал о гибели земляка на Украине

13 апреля 2022, 18:15

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Военный из Избербаша Банас Кутурчаев погиб на Украине, сообщил сегодня мэр города. С начала спецоперации на Украине власти подтвердили гибель не менее 78 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", военный Тимур Абдуллаев из села Хапиль Табасаранского района, погибший на Украине, похоронен в родном селе.

Во время специальной военной операции на территории Украины погиб житель Избербаша Банас Кутурчаев, сообщил сегодня глава города Магомед Исаков в своем Telegram-канале.

Он выразил соболезнования родным и близким погибшего. Исаков не сообщил, в каких частях служил погибший военный.

С начала спецоперации на Украине власти заявили о гибели не менее 78 уроженцев Дагестана, подсчитал "Кавказский узел".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

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