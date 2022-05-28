Артем Иванов. Скриншот записи из Telegram-канала Сергея Воронкова от 28.05.22, https://t.me/sovetskii_ray/647

28 мая 2022, 15:58

Власти сообщили о гибели на Украине рядового со Ставрополья

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Контрактник Артем Иванов из села Нина погиб на Украине, сообщил сегодня глава Советского городского округа. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 29 уроженцев Ставропольского края.

"Кавказский узел" писал, что Михаил Жадан и Кирилл Лучкин из Ессентуков стали 27-м и 28-м уроженцами Ставрополья, гибель которых на Украине подтвердили власти

Житель села Нина Советского городского округа, рядовой контрактной службы  Артём Иванов, погиб на Украине, сообщил сегодня глава Советского городского округа Сергей Воронков в своем Telegram-канале. Он выразил соболезнования родным погибшего. 

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 29 уроженцев Ставрополья. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"На Украине погиб военнослужащий из Северной Осетии", "Власти Карабулака учредили музей в память о племяннике Евкурова", "Вдова получила орден погибшего на Украине кубанского росгвардейца".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

28 мая 2022, 17:35

28 мая 2022, 16:45

28 мая 2022, 15:12

28 мая 2022, 14:16

28 мая 2022, 13:32

  • 1 Участники схода в Астрахани потребовали сохранить парк "Планета"

    Астраханцы провели сход, на котором потребовали от властей сохранить парк "Планета" после того, как суд удовлетворил требование мэрии Астрахани о сносе парковых сооружений. Администрация парка указала на угрозу потери работы сотрудниками, а местные активисты начали сбор подписей под петицией об отмене ликвидации парка.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи