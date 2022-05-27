Мемориальные доски открыты в память о погибших на Украине жителях Ессентуков

27 мая 2022, 15:21

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Михаил Жадан и Кирилл Лучкин погибли на Украине, в их память установлены мемориальные доски, сообщил сегодня мэр города. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 28 уроженцев Ставрополья.

"Кавказский узел" писал, что Дмитрий Самохин из Кировского района стал 26-м уроженцем Ставрополья, гибель которого подтвердили власти.

Церемония открытия мемориальных досок в честь Михаила Жадана и Кирилла Лучкина, погибших в ходе военной операции на Украине, прошла в школе №8, сообщил глава города Александр Некристов.

Ефрейторы Жадан и Лучкин посмертно награждены орденами Мужества, следует из информации на мемориальных досках, фотографии которых опубликованы в Telegram-канале Некристова. Мэр города выразил соболезнования родным и близким погибших.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 28 уроженцев Ставрополья. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.