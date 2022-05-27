27 мая 2022, 15:21

Мемориальные доски открыты в память о погибших на Украине жителях Ессентуков

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Михаил Жадан и Кирилл Лучкин погибли на Украине, в их память установлены мемориальные доски, сообщил сегодня мэр города. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 28 уроженцев Ставрополья.

"Кавказский узел" писал, что Дмитрий Самохин из Кировского района стал 26-м уроженцем Ставрополья, гибель которого подтвердили власти.

Церемония открытия мемориальных досок в честь Михаила Жадана и Кирилла Лучкина, погибших в ходе военной операции на Украине, прошла в школе №8, сообщил глава города Александр Некристов.

Ефрейторы Жадан и Лучкин посмертно награждены орденами Мужества, следует из информации на мемориальных досках, фотографии которых опубликованы в Telegram-канале Некристова. Мэр города выразил соболезнования родным и близким погибших.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 28 уроженцев Ставрополья. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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Примечание:

"На Украине погиб военнослужащий из Северной Осетии", "Замглавы Новопокровского района Кубани погиб на Украине", "Власти Карабулака учредили музей в память о племяннике Евкурова".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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