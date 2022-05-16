Дмитрий Самохин. Фото: t.me/vladimir_lukinov11

16 мая 2022, 09:42

Житель Ставрополья погиб в спецоперации на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Дмитрий Самохин 2000 года рождения погиб при выполнении служебного долга, сообщил глава Кировского округа. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 26 уроженцев Ставрополья.

"Кавказский узел" писал, что Дмитрий Воленко из хутора Жуковский стал 25-м уроженцем Ставрополья, чья гибель на Украине подтверждена властями.

С Дмитрием Самохиным, погибшим в спецоперации на Украине, простились 13 мая в станице Зольской. Он служил в 247-м гвардейском десантно-штурмовом Кавказском казачьем полку, дислоцированном в Ставрополе, написало 15 мая со ссылкой на главу Кировского округа Владимира Лукинова агентство "АТВмедия".

Рядовой Самохин указом президента России посмертно награжден орденом Мужества, сказано в сообщении в Telegram-канале Лукинова.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 26 уроженцев Ставрополья. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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Примечание:

"Власти Волгоградской области сообщили о гибели трех военных на Украине", "Власти Курахского района сообщили о гибели матроса на Украине", "Власти Кубани сообщили о погибшем на Украине артиллеристе".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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