Четыре жителя Дагестана заподозрены в пропаганде терроризма

27 мая 2022, 19:08

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В Дагестане расследуются четыре дела об оправдании терроризма и призывах к террористической деятельности. Подозреваемые публиковали в соцсетях и мессенджере видеоролики, оправдывающие терроризм, предположило следствие.

Четыре уголовных дела о публичных призывах к террористической деятельности возбуждены следственным управлением СКР по Дагестану по материалам УФСБ и МВД республики.

По версии следствия, в 2018-2021 годы подозреваемые на своих страницах в социальной сети и в мессенджере разместили видеоматериалы, содержащие публичные призывы к осуществлению террористической деятельность и оправданию терроризма, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте управления Следкома России по Дагестану.

"Кавказский узел" также писал, что Южный окружной военный суд в марте признал жителя Дагестана Дагира Гусейнова виновным в размещении в социальной сети видео и комментариев, оправдывающих терроризм. Он приговорен к штрафу в 200 тысяч рублей, также суд запретил ему на два года администрировать сайты.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.