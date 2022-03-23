Табличка на здании Южного окружного военного суда. Фото: пресс-служба суда https://t.me/uovs_info/7

23 марта 2022, 00:30

Житель Дагестана оштрафован по делу об оправдании терроризма

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Южный окружной военный суд признал жителя Дагестана Дагира Гусейнова виновным в размещении в социальной сети видео и комментариев, оправдывающих терроризм, сообщили в пресс-службе суда.

Судом установлено, что житель Дагестана 13 августа 2019 года и в период с декабря 2020 года по январь 2021 года со своего мобильного телефона опубликовал в соцсетях видеозаписи и комментарии, содержащие оправдание террористической деятельности, в том числе "Исламского государства"*, а также действий насильственного характера по отношению к лицам, не исповедующим ислам. Дело расследовалось по ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Гусейнов полностью признал вину, рассказали в пресс-службе суда.

"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. руб. с лишением права на 2 года заниматься администрированием сайтов в интернете", - цитирует пресс-службу Южного окружного военного суда "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал, что в феврале военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к крупному штрафу жителя Дагестана Али Алиева, признав его виновным в публичном оправдании терроризма.

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Материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также опубликован материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* - "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.

**  - 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Продлен арест жителям Дагестана по делу о террористической ячейке в колонии", "Житель Адыгеи осужден за оправдание терроризма", "Шесть жителей Дагестана осуждены по делу о терроризме".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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