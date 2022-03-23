23 марта 2022, 00:30
Житель Дагестана оштрафован по делу об оправдании терроризма
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Южный окружной военный суд признал жителя Дагестана Дагира Гусейнова виновным в размещении в социальной сети видео и комментариев, оправдывающих терроризм, сообщили в пресс-службе суда.
Судом установлено, что житель Дагестана 13 августа 2019 года и в период с декабря 2020 года по январь 2021 года со своего мобильного телефона опубликовал в соцсетях видеозаписи и комментарии, содержащие оправдание террористической деятельности, в том числе "Исламского государства"*, а также действий насильственного характера по отношению к лицам, не исповедующим ислам. Дело расследовалось по ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Гусейнов полностью признал вину, рассказали в пресс-службе суда.
"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. руб. с лишением права на 2 года заниматься администрированием сайтов в интернете", - цитирует пресс-службу Южного окружного военного суда "Интерфакс".
"Кавказский узел" ранее писал, что в феврале военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к крупному штрафу жителя Дагестана Али Алиева, признав его виновным в публичном оправдании терроризма.
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* - "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.
** - 21 марта Тверской су
Автор: "Кавказский узел"