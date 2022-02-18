Житель Дагестана приговорен к штрафу за оправдание терроризма

18 февраля 2022, 20:39

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Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к крупному штрафу жителя Дагестана Али Алиева, признав его виновным в публичном оправдании терроризма.

Житель Махачкалы Али Алиев обвинялся в публичном оправдании терроризма с использованием интернета (часть 2 статьи 205.2 УК России). Наказание по этой статье предусматривает как штраф в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей, так и лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

"Установлено, что подсудимый в 2020 году, находясь в Махачкале, разместил в социальной сети текстовые комментарии, содержащие положительную оценку действий участников незаконных вооруженных формирований и международных террористических организаций" - рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Подсудимый был признан виновным, ему назначен штраф в сумме 400 тысяч рублей, однако с учетом срока задержания, а также содержания под домашним арестом размер штрафа был снижен до 300 тысяч рублей. Алиев не стал обжаловать приговор и он вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе суда.

Комментариями Али Алиева и его представителей относительно приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2021 года военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пяти годам колонии уроженца Дагестана Мурада Дадашева, признав оправданием терроризма его публикации в интернете.

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