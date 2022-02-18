18 февраля 2022, 20:39

Житель Дагестана приговорен к штрафу за оправдание терроризма

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к крупному штрафу жителя Дагестана Али Алиева, признав его виновным в публичном оправдании терроризма.

Житель Махачкалы Али Алиев обвинялся в публичном оправдании терроризма с использованием интернета (часть 2 статьи 205.2 УК России). Наказание по этой статье предусматривает как штраф в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей, так и лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

"Установлено, что подсудимый в 2020 году, находясь в Махачкале, разместил в социальной сети текстовые комментарии, содержащие положительную оценку действий участников незаконных вооруженных формирований и международных террористических организаций" - рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Подсудимый был признан виновным, ему назначен штраф в сумме 400 тысяч рублей, однако с учетом срока задержания, а также содержания под домашним арестом размер штрафа был снижен до 300 тысяч рублей. Алиев не стал обжаловать приговор и он вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе суда. 

Комментариями Али Алиева и его представителей относительно приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2021 года военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пяти годам колонии уроженца Дагестана Мурада Дадашева, признав оправданием терроризма его публикации в интернете.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

Примечание:

"Шесть жителей Дагестана осуждены по делу о терроризме", "Продлен арест обвиняемым по делу о террористической ячейке в дагестанской колонии", "Уроженец Карачаево-Черкесии приговорен к двум годам колонии за оправдание терроризма".

Автор: Константин Волгин источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

18 февраля 2022, 21:17

18 февраля 2022, 20:15

18 февраля 2022, 19:25

  • Эдуард Кокойты выдвинут кандидатом в президенты Южной Осетии

    Инициативная группа провела сегодня собрание по выдвижению второго президента Южной Осетии Эдуарда Кокойты на должность президента. Кокойты охарактеризовал обстановку в непризнанной республике как крайне непростую, "сложнее, чем перед войной 2008 года".

18 февраля 2022, 18:32

18 февраля 2022, 17:58

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи