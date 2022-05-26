Власти сообщили о гибели на Украине двух уроженцев Моздокского района

26 мая 2022, 15:42

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Алан Годжиев и Вадим Давыдов погибли на Украине, сообщила администрация Моздокского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 48 уроженцев Северной Осетии.

"Кавказский узел" писал, что гранатометчик Эдуард Качмазов из Ардонского района стал 46-м уроженцем Северной Осетии, гибель которого официально подтвердили власти.

Алан Годжиев и Вадим Давыдов погибли на Украине, сообщила администрация Моздокского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 48 уроженцев Северной Осетии.

Алан Годжиев погиб на Украине, в селе Веселое состоялась панихида, сообщила сегодня администрация Моздокского района в своем Telegram-канале.

В записи от 24 мая сообщается о гибели на Украине 21-летнего Вадима Давыдова из станицы Троицкая. Власти района выразили соболезнования родным и близким погибших. Другие подробности о погибших в сообщениях не приведены.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 48 уроженцев Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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