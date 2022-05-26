Алан Годжиев. Скриншот https://t.me/MozdokRaionAMS/279

26 мая 2022, 15:42

Власти сообщили о гибели на Украине двух уроженцев Моздокского района

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Алан Годжиев и Вадим Давыдов погибли на Украине, сообщила администрация Моздокского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 48 уроженцев Северной Осетии.

Вадим Давыдов. Скриншот https://t.me/MozdokRaionAMS/259"Кавказский узел" писал, что гранатометчик Эдуард Качмазов из Ардонского района стал 46-м уроженцем Северной Осетии, гибель которого официально подтвердили власти.

Алан Годжиев и Вадим Давыдов погибли на Украине, сообщила администрация Моздокского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 48 уроженцев Северной Осетии.

Алан Годжиев погиб на Украине, в селе Веселое состоялась панихида, сообщила сегодня администрация Моздокского района в своем Telegram-канале. 

В записи от 24 мая сообщается о гибели на Украине 21-летнего Вадима Давыдова из станицы Троицкая. Власти района выразили соболезнования родным и близким погибших. Другие подробности о погибших в сообщениях не приведены. 

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 48 уроженцев Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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Примечание:

"Число убитых на Украине бойцов с Кавказа превысило количество погибших силовиков в СКФО за 8 лет", "Глава Ики-Бурульского района сообщил о гибели земляка на Украине", "Родным погибшего на Украине матроса из Дагестана передали орден".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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