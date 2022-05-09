Власти Ардонского района сообщили о гибели военного на Украине

09 мая 2022, 18:54

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Гранатометчик Эдуард Качмазов погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Ардонского района. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 46 уроженцев Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", глава Северной Осетии Сергей Меняйло вручил родным 16 погибших в ходе военной операции на Украине уроженцев республики ордена Мужества, в том числе родным старшего лейтенанта Игоря Ковалева и рядового Акопа Казаряна, о гибели которых ранее официально не сообщалось. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 45 уроженцев Северной Осетии.

Командир гранатометного отряда, уроженец Ардона Эдуард Качмазов погиб на Украине, панихида состоится 10 мая в Ардоне, сообщила сегодня администрация Ардонского района в своем Telegram-канале.

Эдуарду Качмазову было 23 года, сообщил сегодня военный эксперт Олег Марзоев. "В 2021 году Эдуард Качмазов окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, для прохождения службы был направлен в Амурскую область на должность командира гранотомётного взвода отдельной гвардейской мотострелковой бригады", - говорится в сообщении в его Telegram-канале.