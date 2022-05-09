Эдуард Качмазов, скриншот фотографии, опубликованной в Telegram-канале Олега Марзоева от 09.05.22, https://t.me/marzoev_oleg/565.

09 мая 2022, 18:54

Власти Ардонского района сообщили о гибели военного на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Гранатометчик Эдуард Качмазов погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Ардонского района. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 46 уроженцев Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", глава Северной Осетии Сергей Меняйло вручил родным 16 погибших в ходе военной операции на Украине уроженцев республики ордена Мужества, в том числе родным старшего лейтенанта Игоря Ковалева и рядового Акопа Казаряна, о гибели которых ранее официально не сообщалось. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 45 уроженцев Северной Осетии.

Командир гранатометного отряда, уроженец Ардона Эдуард Качмазов погиб на Украине, панихида состоится 10 мая в Ардоне, сообщила сегодня администрация Ардонского района в своем Telegram-канале.

Эдуарду Качмазову было 23 года, сообщил сегодня военный эксперт Олег Марзоев. "В 2021 году Эдуард Качмазов  окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, для прохождения службы был направлен в Амурскую область на должность командира гранотомётного взвода отдельной гвардейской мотострелковой бригады", - говорится в сообщении в его Telegram-канале.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 46 уроженцев Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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Примечание:

"Уроженец Волгоградской области погиб на Украине", "Власти признали гибель на Украине ста уроженцев Дагестана", "Коков вручил ордена семьям 14 погибших на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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