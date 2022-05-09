09 мая 2022, 18:54
Власти Ардонского района сообщили о гибели военного на Украине
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Гранатометчик Эдуард Качмазов погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Ардонского района. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 46 уроженцев Северной Осетии.
Как писал "Кавказский узел", глава Северной Осетии Сергей Меняйло вручил родным 16 погибших в ходе военной операции на Украине уроженцев республики ордена Мужества, в том числе родным старшего лейтенанта Игоря Ковалева и рядового Акопа Казаряна, о гибели которых ранее официально не сообщалось. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 45 уроженцев Северной Осетии.
Командир гранатометного отряда, уроженец Ардона Эдуард Качмазов погиб на Украине, панихида состоится 10 мая в Ардоне, сообщила сегодня администрация Ардонского района в своем Telegram-канале.
Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 46 уроженцев Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.
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Автор: "Кавказский узел"