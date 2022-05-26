Дело о вымогательстве кубанских полицейских дошло до суда

26 мая 2022, 13:53

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Бывшие оперуполномоченные отдела МВД по Геленджику, объявленные в розыск, были задержаны и находятся под арестом. Они обвинены в мошенничестве и превышении полномочий в связи с вымогательством крупной взятки.

Как писал "Кавказский узел", расследование дела о превышении полномочий с причинением тяжких последствий в отношении двух оперуполномоченных отдела уголовного розыска Геленджика было начато в августе 2021 года. По данным следствия, сотрудники полиции незаконно задержали двух представителей стройкомпании и потребовали у них 1,7 миллиона рублей. Подозреваемые скрылись и были объявлены в федеральный розыск.

По версии следствия, в 2021 году старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска решил похитить деньги у двух мужчин и сообщил своему коллеге и местному жителю о якобы причастности указанных лиц к незаконному обороту наркотиков. 21 июля обвиняемые остановили автомобиль "Тойота Хайлюкс" и с применением силы доставили двух мужчин в отдел полиции, "где в отсутствие законных оснований удерживали, вымогая денежные средства" в сумме 1,7 млн рублей. Один из потерпевших под угрозами передал часть требуемой суммы. Еще часть денег передала родственница посреднику, после чего потерпевшие были отпущены, а обвиняемые скрылись, были объявлены в розыск и позднее задержаны, сообщило следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Полицейские и их знакомый в зависимости от роли каждого обвиняются в мошенничестве и пособничестве в совершении указанного преступления (ч.4 ст.159, ч.5 ст.33 ч.4 ст.159 УК России). Кроме того, одному из фигурантов также предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (п."а,б" ч.3 ст.286 УК России). Дело передано в суд. "На период следствия в отношении одного из обвиняемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая продолжает действовать в настоящее время, а в отношении остальных действуют меры пресечения в виде домашнего ареста", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

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