04 августа 2021, 13:55

Кубанские полицейские объявлены в розыск в связи с вымогательством

Сотрудники полиции из Геленджика незаконно задержали двух представителей стройкомпании и потребовали у них 1,7 миллиона рублей, сообщило сегодня следствие.

По материалам УФСБ по Краснодарскому краю начато расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий в отношении двух оперуполномоченных отдела уголовного розыска Геленджика.

По версии следствия, в июле оперуполномоченные остановили машину, в которой находились два представителя строительной компании и с применением силы и спецсредств доставили их в отдел полиции, где неправомерно удерживали. Применяя угрозы, полицейские потребовали у сотрудников стройкомпании передать им 1,7 миллиона рублей, сообщило сегодня управление СКР по Краснодарскому краю.

Один из потерпевших передал им часть денег, обналичив карту, остальные деньги родственница сотрудника стройкомпании передала третьему лицу, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Потерпевшие обратились в правоохранительные органы. Подозреваемые скрылись, они объявлены в федеральный розыск, проинформировало сегодня ТАСС со ссылкой на ведомство.

Часть 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением тяжких последствий) предусматривает до 10 лет лишения свободы. 

На сайтах МВД Краснодарского края и МВД Геленджика на 12:47 мск не содержится комментариев относительно версии следствия.

Как писал "Кавказский узел", бывший замначальника уголовного розыска по Новокубанскому району Краснодарского края в июне был арестован по делу о мошенничестве. Он обвиняется в том, что за полмиллиона обещал жителю Армавира поспособствовать смягчению наказания по уголовному делу.

Примечание:

"Четверо краснодарских участковых обвинены в превышении полномочий и мошенничестве", "Три следователя задержаны на Кубани при получении взятки", "Четверо кубанских полицейских обвинены во взяточничестве".

Автор: "Кавказский узел"

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