Сотрудник полиции. Фото: Денис Яковлев / Югополис

22 июня 2021, 14:14

Кубанский полицейский арестован по делу о мошенничестве

Бывший замначальника уголовного розыска по Новокубанскому району обвиняется в том, что за полмиллиона обещал жителю Армавира поспособствовать смягчению наказания по уголовному делу.

По данным следователей, в мае заместитель начальника угрозыска предложил обвиняемому в краже жителю Армавира помочь уйти от реального наказания. Он обещал за 500 тысяч рублей поспособствовать тому, чтобы суд вынес решение, не связанное с лишением свободы. 1 июня знакомый обвиняемого встретился с мужчиной на одной из улиц в Новокубанске и получил от него требуемую сумму, сообщило следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Обвиняемый заключен под стражу. Дело расследуется по статье о покушении на мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения (ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК России), говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

По результатам служебной проверки заместитель начальника отдела уголовного розыска ОМВД по Новокубанскому району был уволен, пишет сегодня со ссылкой на пресс-службу управления МВД по краю "Интерфакс".

Часть 3 ст.159 УК России предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

"Кавказский узел" ранее писал, что в сентябре 2020 года четверо краснодарских участковых были обвинены в превышении полномочий и мошенничестве. По версии следствия, они задерживали граждан по подозрению в распространении наркотиков, а затем вымогали у них деньги за непривлечение к уголовной ответственности, сообщил Следком.

Примечание:

"Дело в отношении полицейских об избиении инвалида передано в суд Краснодара", "Полицейские в Анапе получили сроки за принуждение несовершеннолетней к сексу", "Полицейский на Кубани стал подозреваемым в фальсификации доказательств".

Автор: "Кавказский узел"

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