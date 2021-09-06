Кубанский полицейский осужден за инсценировку изъятия наркотиков

06 сентября 2021, 16:14

Суд приговорил к четырем годам колонии оперуполномоченного, который, по версии следствия, ради улучшения показателей своей работы заставил двух жителей Усть-Лабинского района Краснодарского края взять у него наркотики и признаться в их хранении.

Согласно приговору, силовик совершил преступление, желая приукрасить успехи по исполнению служебных обязанностей. Он угрозами заставил местных жителей взять у него марихуану и составил материал об изъятии у них наркотиков. Подлог выявила ФСБ. "В судебном заседании подсудимый вину не признал, отказавшись от дачи показаний. В последнем слове он заявил, что все сказал на стадии следствия", - указано в сегодняшнем сообщении на сайте Краснодарского краевого суда.

Приговор вынес Усть-Лабинский районный суд. Полицейский признан виновным по двум уголовным статьям: "Превышение должностных полномочий" и "Незаконные приобретение, хранение наркотических средств, то есть незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере". Он не только проведет четыре года в колонии общего режима, но и на три года лишен права занимать должности в правоохранительных органах, связанных с осуществлением функций представителя власти, сообщил краевой суд.