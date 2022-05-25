Оппозиция разблокировала улицы Еревана

25 мая 2022, 16:45

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Активисты движения "Сопротивление" разблокировали перекрытые улицы Еревана и вернулись на площадь Франции. Оппозиция настаивает на внеочередном заседании парламента, сообщил депутат Ишхан Сагателян.

Как писал "Кавказский узел", армянская оппозиция проводит акции протеста с 25 апреля с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Активисты сегодня на протяжении нескольких часов блокировали в Ереване резиденцию президента и здание Совбеза. Лидеры протеста заявили, что намерены проводить демонстрации до тех пор, пока власти Армении не изменят позицию о статусе Нагорного Карабаха. Позже активисты заблокировали в центре Еревана проспекты Маштоца и Баграмяна, требуя от властей Армении объяснений по вопросу о статусе Нагорного Карабаха. К месту акции протеста прибыли дополнительные силы полиции.

Возмущение армянской оппозиции вызвало сделанное 13 апреля заявление Пашиняна, который допустил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Также он сказал, что мог бы избежать жертв в осенней войне 2020 года, сдав территории. 22 апреля премьер пояснил, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха. Однако в тот же день лидер партии "Отечество" Артур Ванецян анонсировал акции неповиновения с целью отставки Пашиняна и его правительства.

Оппозиция разблокировала перекрытые в течение дня улицы в Ереване и шествием вернулась на площадь Франции. Полиция сопровождала шествие.

За сегодняшний день задержаний участников акций протеста не было, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" начальник управления по связям со СМИ полиции Армении Зарзанд Габриелян.

Борьба с требованием отставки Никола Пашиняна с поста премьер-министра страны будет продолжена всеми возможными методами, заявил в ходе брифинга с журналистами вице-спикер парламента от блока "Айастан" Ишхан Сагателян. "Никаким давлением (участников) движения не припугнуть", - сказал он.

Сагателян отметил, что оппозиция планирует сформировать повестку дня и созвать внеочередное заседание парламента уже на следующей неделе. "Мы столько времени избегаем не парламентских заседаний, а избегаем становиться частью (той) повестки дня, которую вносит парламентское большинство", - отметил Сагателян.

Оппозиции удалось за время протестов донести до внешнего мира, что "Никол Пашинян не имеет права вести переговоры от имени армянского народа", заявил парламентарий. "Я думаю, все, кто сегодня пытается добиться каких-то договоренностей с Пашиняном, прекрасно понимают, что в один прекрасный день все договоренности могут быть обнулены. И Алиев, и Эрдоган, которые так спешат, понимают, что в случае потери Никола Пашиняна в качестве главы страны, их дело останется незавершенным", - заявил Ишхан Сагателян.

Сегодня в 19.00 по местному времени (18.00 мск) на площади Гарегина Нжде назначен митинг, после чего планируется шествие "Сопротивления", сообщил Сагателян. До этого, по его словам, на площади Франции будут организованы разные мероприятия, в том числе встречи с депутатами двух оппозиционных парламентских фракций.

"Кавказский узел" также писал, что армянские политологи сочли неэффективными действия оппозиции. В обществе назрело недовольство властью, однако оппозиция не смогла использовать этот ресурс, считает политтехнолог Армен Бадалян. Тактика оппозиции более похожа на кампанию по дискредитации Никола Пашиняна, нежели на протестное движение, заявил политолог Андриас Гукасян.

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