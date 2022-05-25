Армянские политологи указали на просчеты оппозиции

25 мая 2022, 04:18

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В обществе назрело недовольство властью, однако из-за неэффективной тактики оппозиция не смогла использовать этот ресурс, считает политтехнолог Армен Бадалян. Тактика оппозиции более похожа на кампанию по дискредитации Никола Пашиняна, нежели на протестное движение, заявил политолог Андриас Гукасян.

Как писал "Кавказский узел", утром 24 мая активисты заблокировали правительственный корпус, в котором расположен МИД Армении. Лидеры протеста призвали жителей присоединиться к акциям неповиновения. Оппозиция выразила недовольство итогами встречи с замминистра иностранных дел Армении, который отказался подтвердить, что Нагорный Карабах не может быть в составе Азербайджана. После встречи силовики попытались оттеснить активистов от здания МИД, оппозиция приняла решение разблокировать правительственное здание. У правительственного корпуса Армении был задержан сторонник оппозиции. Оппозиционеры заявили, что планируют парализовать деятельность государственных структур, "не представляющих интересы народа".

Оппозиция в Армении с 25 апреля проводит акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Возмущение в Армении вызвало сделанное 13 апреля заявление Пашиняна, который допустил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Также он сказал, что мог бы избежать жертв в осенней войне 2020 года, сдав территории. 22 апреля премьер пояснил, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха. Однако в тот же день лидер партии "Отечество" Артур Ванецян анонсировал акции неповиновения с целью отставки Пашиняна и его правительства.

Сторонники оппозиции, несмотря на дождь, 24 прошлись шествием от памятника Сасунци Давиду к Площади Франции. Шествие завершилось митингом, на котором организаторы протестного движения анонсировали новые акции неповиновения с утра 25 мая, передаk корреспондент «Кавказского узла».

Днем ранее, 23 мая, протестующие парализовали работу метрополитена, а также организовали автошествие. Однако вечерние шествие и митинг организаторы протестного движения вынуждены были отменить из-за сильного проливного дождя.

22 мая оппозиция не проводила акции и ограничилась дискуссиями и танцами на Площади Франции. Утром 21 мая состоялось автошествие, а вечером – митинг и шествие.

За последние семь дней самое большое число задержанных пришлось на 18 мая - 364 сторонников оппозиции. В этот день оппозиция перекрывала улицы, блокировала движение поездов ереванского метро.

По данным Следкома Армении, за время протестов возбуждено 18 уголовных дел, по которым арестовано 18 сторонников оппозиции, пятеро отпущены под подписку о невыезде, еще двое объявлены в розыск. Одного сторонника оппозиции суд отказался взять под стражу. Еще по четырем уголовным делам фигурантов нет.

Обыски в домах оппозиционеров были связаны со смертью участника протестов от остановки сердца, в результате обысков правоохранители ничего не обнаружили, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" член партии «Отечество» Арсен Бабаян.

Силовики провели 24 мая обыски у оппозиционеров в нескольких городах страны, в том числе в Тавуше, Гегаркунике, и Ноемберяне, сообщили представители армянской оппозиции. Они сочли, что таким образом власти Армении пытаются запугать лидеров протеста оппозиции.

«Власти использовали этот факт для проведения обысков, но они ничего не дали. Обыскивали дома людей, которые даже не были знакомы с покойным», - сказал он.

Комментариями Следственного комитета Армении относительно обысков «Кавказский узел» пока не располагает.

Силовики отказались от практики массовых задержаний протестующих

Правоохранители отказались от практики силового задержания активистов, считает политтехнолог Армен Бадалян. «Пашинян понимает, что подобная тактика приводит к обратному эффекту и усилению протестов. Возможно, он дал указание не задерживать сторонников оппозиции, чтобы протестное движение погасло. Действительно, за это время уменьшилось число сторонников оппозиции на акциях протеста», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По данным Союза информированных граждан, утром 24 мая по состоянию на 08:15 мск на Площади Франции находилось немногим более 550 человек. Данные, а также метод подсчета организация привела на своей странице в Facebook*.

По мнению политтехнолога, эффективность блокировки госучреждений эффективна только в случае грамотного использования методики акций неповиновения. «Эффективно было бы, если параллельно парализовать движение транспорта в столице, в том числе, метро и трассы, а также заблокировать здания иных госструктур. Отдельно каждый из этих элементов неэффективен», - считает Бадалян.

Потребность в смене власти есть, но оппозиция не может использовать этот ресурс из-за неэффективной тактики, считает политтехнолог. «В обществе есть критическая масса, при грамотном использовании этого ресурса можно создать ситуацию, которая приведет к смене власти. Но протесты поддерживают часть из них. Оппозиции не удается консолидировать большие социальные группы, недовольные властями. Для привлечения широких масс необходимо, чтобы протестное движение стало институциональным. А для этого нужно, в частности, сформировать пресс-центр, который бы собирал, обрабатывал и распространял информацию, а также создать группу, которая бы собирала факты насилия силовиков и фиксировала бы их противоправные действия», - подчеркнул он.

Призывы присоединиться к протестам - неверная и недопустимая стратегия, отметил Бадалян. «Даже если протестное движение не поддерживают, нельзя призывать присоединиться. Это психологически отталкивает, люди не станут поддерживать. Наоборот, надо каждый раз благодарить за участие», - пояснил политтехнолог.

По его мнению, среди задержанных сторонников более-менее серьезной поддержкой никто не пользуется. «Власть арестами пытается оказать давление, сломить движение. Власть всегда применяла эту тактику, и если появлялась возможность, арестовывала сторонников оппозиции», - пояснил Бадалян.

Для эффективных действий у парламентской оппозиции достаточно сторонников, однако организаторы протестов предпочитают привлечь больше внимания к движению, нежели к блокировке здания правительства и работы кабмина, сказал корреспонденту «Кавказского узла» политолог Андриас Гукасян.

Тактика оппозиции более похожа на «кампанию по дискредитации Никола Пашиняна», нежели на протестное движение, которое акциями неповиновения могло бы добиться принятия властями своих ультиматумов, считает он. «Обращение к обществу неэффективно, так как все те, кто выразили свою солидарность в той или иной форме – участием в демонстрациях, митингах или непосредственно в акциях неповиновения – уже присоединились к движению. Для дальнейших действий нужна конкретная программа парализации работы кабмина. Ее у оппозиции нет, есть эффектная кампания по снижению доверия к Пашиняну и его правительству», - отметил политолог.

Власти инициировали аресты сторонников оппозиции, пытаясь уголовными делами блокировать движение, считает Гукасян. Помимо сына экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова Игоря Хачатурова можно выделить и Аветика Чалабяна, арестованного по подозрению в попытке подкупа студентов.

«Чалабян - общественно-политический деятель, тогда как Игорь Хачатуров в протестном движении участвовал в качестве активиста. Аресты связаны не логикой политического преследования известных деятелей. Эти действия нацелены на пресечение движения, запугивание и блокирование участников, которые могут привлечь какие-то социальные группы. Юрий Хачатуров и его сын - военные, они способны привлечь к протестам военных, а Чалабян – интеллигенция. Возбуждать уголовные дела, чтобы ими пытаться блокировать протесты - это традиционная репрессивная политика властей в отношении мирных гражданских движений», - заключил политолог.

17 мая во время акции протеста в Ереване в числе задержанных был Игорь Хачатуров, сын бывшего главы ОДКБ Юрия Хачатурова. По версии следствия, он совершил нападение на полицейского. 20 мая суд поместил Игоря Хачатурова под стражу на два месяца, защита назвала дело политически мотивированным. 12 мая Следственный комитет Армении сообщил о задержании Чалабяна. Он подозревается в том, что пытался подкупить председателя студенческого совета Аграрного университета, чтобы тот привлек студентов к протестным акциям. 14 мая суд арестовал его на два месяца. Дело Чалабяна сфабриковано, власти хотят запугать других участников протестов, заявил правозащитник Аветик Ишханян.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.