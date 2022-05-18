Армянская оппозиция упрекнула власти в поощрении произвола силовиков

18 мая 2022, 23:08

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Власти выделили около 6,5 миллиона долларов на премии полицейским за работу на акциях протеста, заявил на митинге вице-спикер парламента республики Ишхан Сагателян. Оппозиционеры потребовали от главы полиции приостановить полномочия силовиков, причастных к насилию над демонстрантами.

Как писал "Кавказский узел", сегодня сторонники оппозиции перекрыли улицы и автомобильное движение в Ереване, а также временно парализовали работу городского метро. По обвинению в неподчинении силовикам были задержаны 364 активиста. Задержания сотен активистов в Ереване продиктованы стремлением властей предотвратить рост числа протестующих, предположили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Полиция Армении начала проверку заявления оппозиционного депутата Арцвика Минасяна о его необоснованном задержании.

17 мая в Ереване по обвинению в неподчинении силовикам во время уличных протестов были задержаны 414 человек. Сын бывшего главы ОДКБ Юрия Хачатурова Игорь был арестован по подозрению в нападении на полицейского во время акции протеста. Оппозиционное движение "Сопротивление" начало сбор подписей под петицией, в которой потребовали освободить задержанных на мирных акциях протеста общественных и политических деятелей.

Оппозиция сегодня провела митинг и шествие с требованием прекратить полицейский произвол и привлечь к ответственности виновных в насилии над демонстрантами. На митинге были показаны кадры задержаний участников акций, озвучены имена и фотографии силовиков, которые, как утверждают лидеры протестного движения, применяли насилие, в том числе в отношении депутата Арцвика Минасяна, сообщил телеканал Yerkir.am, прямой эфир которого посмотрел корреспондент «Кавказского узла».

Сторонники протестного движения прошлись шествием по центральным улицам к зданию управления республиканской полиции, расположенного на улице Налбандяна. Участники акции скандировали «Единение. Борьба. Победа» и лозунги против Никола Пашиняна.

У здания полиции участников акции встретил кордон силовиков в несколько рядов. Вице-спикер парламента Ишхан Сагателян озвучил требования шефу республиканской полиции Ваге Казаряну. «Первое - приостановить полномочия силовиков, которые действовали неправомерно, и привлечь их к ответственности. Второе - начать правовой процесс и выяснить, кто отдавал приказ и гарантии полиции на противоправные действия. Третье - шеф полиции должен дать публичные оценки действиям полиции», - сказал он. Сагателян добавил, что участники акции требуют встречи с Казаряном.

В результате Казарян согласился встретиться с группой оппозиционных депутатов. Демонстранты ждали окончания встречи, которая длилась свыше 40 минут, под звуки национал-патриотических песен и танцев.

Правоохранительные органы возбудили более одного десятка уголовных дел по факту насилия силовиками над активистами, заявил Сагателян после встречи с шефом полиции. «Полномочия одного полицейского приостановлены, в отношении еще 37 силовиков начаты служебные расследования. Шеф полиции также заверил, что будет дана правовая оценка сегодняшним инцидентам, после чего полиция выступит с заявлением», - рассказал оппозиционный политик.

Достигнута договоренность, что полиция вернет хозяевам более 80 машин, которые удерживались на штрафных площадках после участия в автошествии, добавил он.

«Нас удовлетворила встреча с главой полиции. Тем не менее, мы будем последовательны и добьемся выполнения всех требований», - подчеркнул Сагателян.

От здания полиции участники акции прошлись по центральным улицам и вернулись на Площадь Франции, на которой оппозиция разбила палаточный городок. Инцидентов в ходе шествия оппозиции не было зафиксировано. Организаторы анонсировали 19 мая с 08.00 утра продолжение акций неповиновения.

Оппозиция призвала мировое сообщество отказаться от двойных стандартов

Политика властей привела к угрозам национальной безопасности, заявил на митинге бывший министр обороны Армении, глава парламентской фракции «Айастан» Сейран Оганян.

По его словам, для восстановления боеспособности армянской армии необходимы шаги, которые повысят гарантии безопасности. «Важно оценить геополитическое развитие и экономический потенциал для разработки планов модернизации армии», - отметил бывший министр обороны.

Для достижения этих целей необходимо добиться отставки правящей силы, для которой сохранение власти важнее, чем обеспечение безопасности страны, добавил Оганян.

Вице-спикер парламента Ишхан Сагателян раскритиковал слова американского посла Линн Трейси о демократии в Армении.

Мы стремимся помочь армянскому народу построить будущее, в основе которого лежат общие демократические ценности и путь, который армянский народ выбрал в 2018 году, и еще раз подтвердил в 2021 году во время парламентских выборов, сказала посол США в Армении Линн Трейси в в интервью информационному агентству «Арменпресс».

«Народ Армении в 2018 году поддержал создание демократического, а не авторитарного государства. А в 2021 году избиратель не давал мандата партии власти на сдачу Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха) и территориальные уступки. Наша борьба – не за власть, а за суверенитет. Недопустимо противопоставлять демократию и безопасность», - заявил на митинге Сагателян.

Оппозиционный политик призвал международное сообщество отказаться от политики двойных стандартов и дать оценку недемократическим действиям армянских властей. «Мировое сообщество молчало, когда власти окружали суды или арестовывали за политические взгляды. Сегодня, когда полиция применяет неправомерную силу, мировое сообщество вновь молчит. Своим молчанием вы содействуете установлению диктатуры в Армении», - подчеркнул он, выразив готовность встретиться с зарубежными послами и детально представить ситуацию.

По словам Сагателяна, власти выделили около 6,5 миллиона долларов на премии полицейским за работу на акциях протестов. «16 мая полиция получила около 2,2 миллиардов драмов (4 900 000 долларов) на премии своим сотрудникам. Еще 700 миллионов драмов (около 1 600 000 долларов) власти выделили 11 мая. Всего за одну неделю правящая сила выделила около трех миллиардов драмов или 6,5 миллионов долларов [...]. В стране [после войны] не обустроены границы, сложная ситуация в армии, но власти находят средства на премии силовикам, которые защищают власть Пашиняна», - отметил оппозиционный политик.

Омбудсмен Армении Кристине Григорян раскритиковала полицию за задержание депутата Арцвика Минасяна. Попытка полиции задержать парламентария Арцвика Минасяна и применение к нему силы недопустимы, написала она а своей официальной странице в Facebook*.

По ее словам, действия полиции еще более предосудительны, тем более, что они знали, кто перед ними. Григорян напомнила, что лишение свободы депутата недопустимо, за исключением случая, когда его поймали на месте преступления или непосредственно после совершения преступления.

Группа оперативного реагирования офиса омбудсмена зафиксировала факт избиения силовиками двух несовершеннолетних, добавила Григорян. «Это уголовно наказуемое преступление. В целом, задержанные в ходе беседы тет-а-тет указывали на применение несоразмерной физической силы, причем в ряде случаев удары наносились в голову», - отметила омбудсмен.

Напомним, акции неповиновения начались в Армении 25 апреля. Возмущение сторонников оппозиции вызвало заявление Никола Пашиняна, который допустил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Также он сказал, что мог бы избежать жертв в осенней войне 2020 года, сдав территории. 22 апреля Пашинян пояснил, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха. Однако в тот же день лидер партии "Отечество" Артур Ванецян анонсировал акции неповиновения с целью отставки Пашиняна и его правительства. Кто и с каких позиций выступает за смену власти, и как к этому относится народ, можно прочитать в справке «Кавказского узла» "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".

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