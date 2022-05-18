Аналитики сочли массовые задержания в Ереване акцией устрашения

18 мая 2022, 18:53

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Задержания сотен активистов в Ереване продиктованы стремлением властей предотвратить рост числа протестующих, предположили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Полиция Армении начала проверку заявления оппозиционного депутата Арцвика Минасяна о его необоснованном задержании.

Как писал "Кавказский узел", сегодня сторонники оппозиции перекрыли улицы и автомобильное движение в Ереване, а также временно парализовали работу городского метро. По обвинению в неподчинении силовикам были задержаны 364 активиста.

17 мая в Ереване по обвинению в неподчинении силовикам во время уличных протестов были задержаны 414 человек. Сын бывшего главы ОДКБ Юрия Хачатурова Игорь был арестован по подозрению в нападении на полицейского во время акции протеста. Оппозиционное движение "Сопротивление" начало сбор подписей под петицией, в которой потребовали освободить задержанных на мирных акциях протеста общественных и политических деятелей.

Аналитики связали массовые задержания с намерением властей подавить протесты

Силовым структурам дано указание любой ценой сломить протестное движение, именно этим объясняются беспрецедентные по масштабам задержания сторонников оппозиции, предположил политтехнолог Армен Бадалян.

По его мнению, полиция пытается подобными методами удержать горожан от участия в акциях протеста. "Конечно, действия силовиков не говорят о том, что протесты набирают обороты, а число сторонников оппозиции возросло в разы. Незначительный рост, скорей всего, есть, но в целом у движения ["Сопротивление"] постоянный электорат. И власти полагают, что если будут действовать жестко, это приведет к затуханию протестов. У властей нет другого способа обнулить движение", - сказал политтехнолог корреспонденту "Кавказского узла".

Не исключено, что подобная тактика властей приведет к обратной реакции, добавил он. "В 2015 году во время [разгона протестов] Electric Yerevan и во время апрельских событий 2018 года (когда уличные протесты возглавил Никол Пашинян. – Прим. "Кавказского узла") такая тактика привела к обратному эффекту – жесткие разгоны привели к увеличению числа сторонников протестного движения. Это стандартная ошибка политиков: полагать, что его предшественники действовали неверно, а вот у него тактика верная и обречена на успех", - сказал Бадалян.

Политтехнолог считает, что у протестного движения есть потенциал, но из-за ошибочной стратегии не растет число сторонников движения. По его словам, тактика и стратегия формата акций не изменились. "Например, в ходе акций неповиновения метро блокируют не на 15-20 минут, а на более длительное время. Наиболее эффективна блокировка в утреннее время, когда люди едут на работу", - пояснил он.

По его мнению, должен работать пресс-центр, который сообщал бы о блокированных улицах, а также рассылал релизы в иностранные посольства и международные структуры. "Должна быть группа по сбору фактов, которые будут архивировать данные силовиков (фото, ФИО), которые применяют насилие в ходе акций протеста. Помимо того, что это моральное давление, к которому прибегают в ходе протестных движений, такая тактика позволит удержать полицию от насилия", - предположил он.

Схожее мнение высказал политолог Армен Варданян. "Рост показателей по задержаниям связан не увеличением числа сторонников оппозиции, а с ужесточением методов полиции с целью пресечь акции неповиновения", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Есть вероятность, что жесткие методы полиции дадут обратный эффект, но пока что силовики действуют в рамках допустимых методов, добавил политолог. "В 2018 году, к примеру, использование против демонстрантов спецсредств, в частности, светошумовых гранат, привело к увеличению сторонников протестного движения в 3-4 раза. Сейчас же, хоть и жестко заламывают руки при задержании, но спецсредства, те же дубинки, полиция не использует", - сказал Варданян, подтвердив, что тактика протестного движения не изменилась по сравнению с апрельской революцией 2018 года.

Оппозиционный депутат потребовал расследовать действия полицейских

Депутат фракции «Айастан», представитель Бюро АРФ «Дашнакцутюн» Арцвик Минасян сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что подал в правоохранительные органы заявление о преступлении, которым он считает его задержание. Действия полиции противоречат армянскому законодательству, которое запрещает арест или задержание депутата без разрешения парламента, пояснил Минасян корреспонденту "Кавказского узла".

"Помимо того, что я представился, силовики и сами отлично знали, кто перед ними. Даже обращались по имени и фамилии. Я полагаю, у них было указание от властей, и связано это с моим участием в правовых процессах по привлечению Пашиняна к уголовной ответственности по факту [предполагаемой] государственной измены. Власти прибегают к устрашению и террору, но все их попытки обречены на провал", - заявил депутат.

На кадрах, распространенных изданием Yerkir.am, видно, как около десятка спецназовцев полиции, окружив оппозиционного депутата, сажают его в полицейский автомобиль. Спустя полминуты депутата в буквальном смысле выносят из машины. Далее на кадрах видно, как депутата заталкивают в полицейскую «Газель» вместе с еще одним задержанным активистом, но затем вновь грубо выталкивают из машины. В результате у депутата оказались сломаны очки, а также порвана рубашка, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Наиболее жестко действовал спецназ полиции «Красные береты», сказал Минасян. "Это подразделение вообще должно быть распущено... Им не место в полиции", - подчеркнул он, добавив, что насилие в отношении депутата подпадает под категорию тяжких и особо тяжких преступлений.

Заявление о преступлении подали также юристы «Союза информированных граждан», сообщил корреспонденту «Кавказского узла» координатор организации Даниел Ионесян. "Кроме того, мы инициируем обсуждение с подразделениями полиции для дачи оценки действий их подчиненных", - отметил он.

Начато служебное расследование инцидента с депутатом Арцвиком Минасяном, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» начальник Управления по связям со СМИ полиции Армении Зарзанд Габриелян. "Законом отведен 10-дневный срок для принятия решения, однако в исключительных случаях этот срок может быть продлен", - сказал он.

Следствие рапортовало об уголовных делах о превышении полномочий силовиками

Уголовные дела возбуждены о злоупотреблении и превышении силовиками должностных полномочий с применением насилия, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» пресс-секретарь Антикоррупционного комитета Армении Марина Оганджанян.

"Одно из дел касается резонансных кадров, на которых сотрудник полиции наносит удары при задержании участника акции протеста", - сказала она, не уточнив, сколько всего дел возбуждено.

Пресс-секретарь отметила, что в рамках уголовных дел пока нет ни подозреваемых, ни обвиняемых. Уголовные дела, по ее словам, возбуждены по части 1 статьи 308 УК Армении «Злоупотребление должностными полномочиями» и части 2 статьи 309 «Превышение должностных полномочий». Часть 1 статьи 308 УК Армении предусматривает до четырех лет лишения свободы, часть 2 статьи 309 УК Армении – от двух до шести лет лишения свободы.

Напомним, акции неповиновения начались в Армении 25 апреля. Возмущение сторонников оппозиции вызвало заявление Никола Пашиняна, который допустил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Также он сказал, что мог бы избежать жертв в осенней войне 2020 года, сдав территории. 22 апреля Пашинян пояснил, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха. Однако в тот же день лидер партии "Отечество" Артур Ванецян анонсировал акции неповиновения с целью отставки Пашиняна и его правительства. Кто и с каких позиций выступает за смену власти, и как к этому относится народ, можно прочитать в справке «Кавказского узла» "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".

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