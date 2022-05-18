Число задержанных в Армении активистов выросло до 364

18 мая 2022, 14:11

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Задержанные сторонники оппозиции подозреваются в неподчинении требованию силовиков. Работа метрополитена в Ереване возобновлена.

Как писал "Кавказский узел", во время протестов 17 мая в Ереване по обвинению в неподчинении силовикам были задержаны 414 человек, сообщили в полиции. Сын бывшего главы ОДКБ Юрия Хачатурова Игорь был арестован по подозрению в нападении на полицейского во время акции протеста. Оппозиционное движение "Сопротивление" начало сбор подписей под петицией, в которой потребовали освободить задержанных на мирных акциях протеста в Ереване общественных и политических деятелей. Сегодня утром акции продолжились, оппозиционеры стали перекрывать улицы и автомобильное движение в разных частях Еревана. Полиция к 09.57 мск задержала 277 демонстрантов. Кроме того, были задержаны еще свыше десятка участников акции неповиновения, парализовавших работу метро в столице Армении.

Станции метро в Ереване работают в штатном режиме, сообщили в пресс-службе метрополитена.

"Движение поездов восстановлено. Станции метро работают в штатном режиме", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь ереванского метрополитена Татев Хачатрян.

К 12.30 по местному времени (11.30 мск) полиция подвергла приводу 352 участников акций протеста, а к 14.30 (13.30 мск) - уже 364, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" начальник Управления по связям со СМИ Полиции Армении Зарзанд Габриелян.

По его словам, активисты задержаны за административное правонарушение, предусмотренное статьей 182 КоАП Армении (неповиновение требованию полиции). "После составления протокола их всех освободят в установленный законом трехчасовой срок", - пояснил представитель полиции.

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