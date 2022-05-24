Армянские оппозиционеры заявили об обысках в домах своих соратников

24 мая 2022, 10:40

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Власти Армении пытаются запугать лидеров протеста оппозиции, проводя обыски в домах у их соратников в ряде городов страны, в том числе в Тавуше, Гегаркунике, и Ноемберяне, заявили представители армянской оппозиции.

Как сообщал "Кавказский узел", оппозиция в Ереване сегодня с раннего утра начала акции неповиновения. В частности, активисты заблокировали правительственный корпус, в котором расположено МИД Армении. Лидеры протеста призвали жителей Еревана присоединиться к акциям неповиновения.

В домах представителей армянской революционной федерации (АРФД) "Дашнакцутюн" в Тавуше, Котайке и Гегаркунике идут обыски, сообщил вице-спикер армянского парламента от фракции "Айастан" Ишхан Сагателян. "И исполнители, и те, кто дал соответствующее распоряжение на обыск, будут привлечены к ответственности", – написал сегодня на своей странице в соцсети Сагателян, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Депутат фракции "Честь имею" Айк Мамиджанян в свою очередь заявил на своей странице в соцсети об обыске в домах своих сторонников в Гюмри и Ноемберяне.

Член партии "Отечество" (партия входит в блок "Честь имею", – прим. "Кавказского узла") Арсен Бабаян также сообщил об обыске в квартире своего соратника. По его мнению, обыски инициированы с целью запугать сторонников оппозиции. "Следователи ищут наркотики. Ничего удивительного, они [правоохранители] могли с тем же успехом искать "Искандер" в доме", – написал на своей странице в соцсети Бабаян, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Сотрудник Следкома Армении сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что сведения об обысках в домах сторонников оппозиции уточняются.

23 февраля 2021 года Никол Пашинян, комментируя слова Сержа Саргсяна о необходимости использовать ракетные комплексы в первые дни осеннего обострения карабахского конфликта, назвал небоеспособными приобретенные у России "Искандеры". Высказывание Пашиняна вызвало иронию у армянской оппозиции. Заявление премьер-министра Армении о том, что российские "Искандеры" оказались небоеспособными во время карабахской войны, следует расценивать как необоснованную претензию к России, указали опрошенные "Кавказским узлом" 24 февраля 2021 года военные специалисты.

Напомним, армянская оппозиция начала акции протеста после того, как 13 апреля Пашинян сделал заявление, в котором допустил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. 22 апреля он пояснил, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха. Однако в тот же день лидер партии "Отечество" Артур Ванецян анонсировал акции неповиновения с целью отставки Пашиняна и его правительства.

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