Протестующие перекрыли улицы в центре Еревана

25 мая 2022, 12:43

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Сторонники оппозиции заблокировали в центре Еревана проспекты Маштоца и Баграмяна, требуя от властей Армении объяснений по вопросу о статусе Нагорного Карабаха. К месту акции протеста прибыли дополнительные силы полиции.

Как сообщал "Кавказский узел", армянская оппозиция проводит акции протеста с 25 апреля с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Активисты сегодня заблокировали в Ереване резиденцию президента, после чего около нее возникли стычки с силовиками. Лидеры протеста заявили, что намерены проводить демонстрации до тех пор, пока власти Армении не изменят позицию о статусе Нагорного Карабаха. Позже активисты разблокировали резиденцию президента и здание Совбеза.

Возмущение армянской оппозиции вызвало сделанное 13 апреля заявление Пашиняна, который допустил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Также он сказал, что мог бы избежать жертв в осенней войне 2020 года, сдав территории. 22 апреля премьер пояснил, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха. Однако в тот же день лидер партии "Отечество" Артур Ванецян анонсировал акции неповиновения с целью отставки Пашиняна и его правительства.

Сторонники движения "Сопротивление" перекрыли сегодня в Ереване проезжую часть на пересечении проспекта Маштоца с улицами Лусаворича и Пароняна, заблокировав движение машин. Организаторы протестов обратились к прохожим и водителям с призывом присоединиться к демонстрантам, передал корреспондент "Кавказского узла".

Звучат патриотические песни, развеваются флаги Армении и Нагорного Карабаха, активисты скандируют: "Никол, уходи", "Единение, борьба, победа". Активисты сели на асфальт посреди перекрестка, а среди машин, оказавшихся в пробке, есть такие, водители которых сигналят протестующим в знак солидарности. Активисты освобождают проезжую часть только для машин скорой помощи.

Полиция призвала оппозиционеров освободить перекресток, чтобы восстановить движение машин, пояснив, что действия активистов нарушают права жителей на свободное перемещение. Силовики в большом количестве находятся на перекрестке, однако кроме призывов, иных действий по отношению к демонстрантам не предпринимают.

Протестующие сами выбирают место проведения протеста, это их конституционное право, заявил депутат от парламентской фракции "Айастан", член АРФ "Дашнакцутюн" Гегам Манукян. "Никто не собирается отступать, поскольку на кону государственность Армении и Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха, – прим. "Кавказского узла"), по вопросам которых недопустимы даже малейшие уступки с армянской стороны", – сказал Манукян корреспонденту "Кавказского узла".

Другая группа активистов во главе с оппозиционными депутатами, попыталась ворваться в здание Совета безопасности, чтобы потребовать объяснения позиции властей от секретаря Совбеза Армена Григоряна. Однако полиция не пустила их, заявив, что в здании никого нет.

После этого активисты заблокировали проспект Баграмяна, усевшись на проезжей части. Участники акции также заявили, что разблокируют дорогу только тогда, когда посчитают нужным, передал корреспондент "Кавказского узла".

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