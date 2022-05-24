Родителям запретили посещать детские утренники в Грозном

24 мая 2022, 04:04

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Департамент дошкольного образования мэрии Грозного решил ограничить доступ родителей на выпускные утренники, сославшись на угрозу распространения коронавируса. Пользователи соцсетей возмутились решением властей, отметив, что в таком случае нет смысла проводить утренники.

В Департаменте дошкольного образования мэрии Грозного запрет для родителей присутствовать на утренниках объяснили "недопущением распространения новой коронавирусной инфекции", а также сослались на "устные рекомендации Комитета правительства ЧР по дошкольному образованию". "Принято решение об ограничении доступа родителей на выпускные утренники, поскольку стандартные музыкальные залы в учреждениях по площади не позволяют провести мероприятия с участием всех родителей без массового скопления", - цитирует сообщение департамента 23 мая "Чечня сегодня".

Пользователи Instagram*-паблика "Чечня сегодня" (три отметки "Нравится" и 19 комментариев по данным на 03.00 мск сегодня, 24 мая) выразили возмущение в связи с ограничениями. "Я очень хочу увидеть утренник, почувствовать все эти эмоции. А на диске смотреть - это не интересно", - пишет lr_grozny95.

"Зачем их вообще тогда делать?" - задается вопросом madina_ed.

"Детям же нужно, чтобы мамы были рядом и разделили радость... Иначе нет смысла", - отмечает dom_i_more_mkala.

"И так не пускают же", - отметила amina_rashidova.

Напомним, что в Чечне 11 марта отменены все ограничения, введенные из-за пандемии, в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в республике, сообщил сегодня Рамзан Кадыров. Отменен, в том числе масочный режим, уточнил вице-премьер Чечни Эльхан Сулейманов. Полная отмена всех ограничений в Чечне по сравнению с постепенными послаблениями в других регионах юга России, стала проявлением такого же рвения, с каким в республике насаждался масочный режим в начале пандемии коронавируса.

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