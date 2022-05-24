Детский утренник, стоп-кадр видео канала "Иса Дулаев" https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=F3knShtVaHQ

24 мая 2022, 04:04

Родителям запретили посещать детские утренники в Грозном

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Департамент дошкольного образования мэрии Грозного решил ограничить доступ родителей на выпускные утренники, сославшись на угрозу распространения коронавируса. Пользователи соцсетей возмутились решением властей, отметив, что в таком случае нет смысла проводить утренники.

В Департаменте дошкольного образования мэрии Грозного запрет для родителей присутствовать на утренниках объяснили "недопущением распространения новой коронавирусной инфекции", а также сослались на "устные рекомендации Комитета правительства ЧР по дошкольному образованию". "Принято решение об ограничении доступа родителей на выпускные утренники, поскольку стандартные музыкальные залы в учреждениях по площади не позволяют провести мероприятия с участием всех родителей без массового скопления", - цитирует сообщение департамента 23 мая "Чечня сегодня".

Пользователи Instagram*-паблика "Чечня сегодня" (три отметки "Нравится" и 19 комментариев по данным на 03.00 мск сегодня, 24 мая) выразили возмущение в связи с ограничениями. "Я очень хочу увидеть утренник, почувствовать все эти эмоции. А на диске смотреть - это не интересно", - пишет lr_grozny95.

"Зачем их вообще тогда делать?" - задается вопросом madina_ed.

"Детям же нужно, чтобы мамы были рядом и разделили радость... Иначе нет смысла", - отмечает dom_i_more_mkala.

"И так не пускают же", - отметила amina_rashidova.

Напомним, что в Чечне 11 марта отменены все ограничения, введенные из-за пандемии, в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в республике, сообщил сегодня Рамзан Кадыров. Отменен, в том числе масочный режим, уточнил вице-премьер Чечни Эльхан Сулейманов. Полная отмена всех ограничений в Чечне по сравнению с постепенными послаблениями в других регионах юга России, стала проявлением такого же рвения, с каким в республике насаждался масочный режим в начале пандемии коронавируса.

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Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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