Житель Кабардино-Балкарии заподозрен в оправдании терроризма

23 мая 2022, 19:55

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Житель Урванского района Кабардино-Балкарии заподозрен в оправдании терроризма и призывах к экстремизму после того, как в одной из социальных сетей распространил запрещенные материалы, сообщили следователи.

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Кабардино-Балкарии, подозреваемого в оправдании терроризма и публичных призывах к экстремистской деятельности, сообщил сегодня со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по республике ТАСС.

"В ходе реализации оперативно-разыскных мероприятий по противодействию экстремизму сотрудниками УФСБ России по КБР пресечена преступная деятельность жителя республики, причастного к оправданию терроризма и публичным призывам к осуществлению экстремистской деятельности", - процитировало сообщение силовиков агентство.

По версии следствия, 21-летний уроженец Урванского района Кабардино-Балкарии использовал анонимную страницу и распространял в одной из социальных сетей запрещенные видео- и фотоматериалы, сообщило сегодня на своем сайте ГТРК "Ставрополье".

Следственным отделением УФСБ России по Кабардино-Балкарии в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием сети "Интернет") и частью 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети "Интернет").

Мужчине по этим статьям, согласно УК РФ, грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что в Урванский райсуд было передано дело местной жительницы Ирины Камбачоковой о дискредитации Вооруженных сил России.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.