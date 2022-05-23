Брат невесты в Ингушетии заподозрен в убийстве жениха-похитителя

23 мая 2022, 12:49

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Житель Ингушетии застрелил человека после того, как тот похитил его сестру, чтобы на ней жениться. Подозреваемый помещен под стражу, сообщили следователи.

По версии следствия, около полуночи 19 мая в Ингушскую республиканскую клиническую больницу с огнестрельными ранениями в голову и туловище было доставлено тело 29-летнего жителя республики.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве, в ходе осмотра места происшествия был изъят автомобиль "ВАЗ-21114". По подозрению в убийстве был задержан местный житель, сообщило сегодня на своем сайте следственное управление СКР по Ингушетии.

"Установлено, что преступление совершено на почве неприязненных отношений, возникших в связи с похищением потерпевшим с целью вступления в брак сестры подозреваемого", – уточнило ведомство.

Задержанный арестован, сказано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что, по мнению кавказоведов, похищение невесты никак не согласуется с шариатом, согласно которому для вступления в брак требуется согласие родителей. По их словам, в современном обществе молодые люди упускают из виду основы обычая умыкания невесты, поэтому имеют место случаи похищения девушек.

Напомним, обычай похищения невест остается довольно распространенным на Кавказе, особенно в Чечне, Дагестане и Ингушетии. Главная причина похищения невест на Кавказе – не запрет родителей на брак, а экономические трудности: родственники девушки и парня могут договориться о похищении, чтобы сэкономить на свадебных обрядах. Тем не менее, в значительной части случаев похищения происходят без согласия девушек, говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение невест – преступление или традиция?"

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.