Сборка самолетов малой авиации начата на дагестанском заводе

22 мая 2022, 12:12

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На Кизлярском электромеханическом заводе начата сборка трех многоцелевых четырехместных самолетов и производство собственного вертолета. У завода есть спрос на квалифицированных специалистов, рассказал гендиректор предприятия.

На Кизлярском электромеханическом заводе работают более 2000 человек, и за последний год создано около ста новых рабочих мест. При этом есть потребность в инженерных и рабочих специалистах: нужны операторы станков с ЧПУ, программисты, инженеры-конструкторы, слесари, фрезеровщики и токари, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» гендиректор предприятия Ибрагим Ахматов.

По его словам, средняя зарплата на заводе составляет около 40 тысяч рублей. При приеме на работу предпочтение отдается окончившим профильные вузы и техникумы, при необходимости на заводе организовано дополнительное обучение.

В 2021 году на заводе был введен в эксплуатацию новый цех по сборке летательных аппаратов, рассказал Ахматов. Собранный на предприятии многоцелевой четырехместный самолет МАИ-411 после испытаний получил сертификат летной годности и переименован в «Альфа-КМ».Максимальная скорость самолета составляет около 300 км/час, дальность полета - 1500 километров.

Самолет совершил испытательный перелет из Кизляра в село Мачада Шамильского района Дагестана, расположенное на высоте 2200 метров. В селе силами предприятия оборудована взлетно-посадочная полоса для тренировочных и регулярных полетов. Полет из Кизляра в Мачаду и обратно занял 2,5 часа, тогда как на автомобиле дорога только в один конец занимает более четырех часов, сообщил директор завода.

Кизлярский электромеханический завод был основан в 1962 году как предприятие, производящее для авиапромышленности контакторы, блоки управления, самолетные маяки и различные электронные механизмы. Сейчас специализированные предприятия и филиалы завода объединены в концерн, там идет разработка и производство средств эксплуатационного контроля летательных аппаратов, производство летательных аппаратов и авиационных двигателей, различной продукции гражданского назначения, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы КЭМЗ.

По его словам, самолет "Альфа-КМ" неприхотлив в использовании, его можно посадить практически на любой грунт. Он оборудован спасательной системой, что позволяет при аварийной ситуации спустить самолет на землю на парашюте. В планах усовершенствовать его для посадки на водную поверхность.

«Альфа-КМ» можно использовать для сельхозобработки полей, аэросъемки, патрулированию лесов, в транспортных и пассажирских перевозках, в качестве санитарной авиации, для прыжков с парашютом.

«Сейчас начаты работы по сборке еще трех самолетов подобного типа. Они скоро будут представлены для сертификационных испытаний», - добавил директор завода, отметив, что о заказах на самолет пока говорить рано.

На предприятии также началась сборка пятиместного вертолета АП-55. Как рассказал представитель завода, его характеристики позволяют применять вертолет для пассажирских и грузовых перевозок, поисковых операций подразделений МЧС и силовиков, обучения курсантов летных училищ, в туристическом бизнесе и в качестве авиатакси.

"Макет вертолета выставлялся на авиасалоне МАКС в 2021 году, и получил высокую оценку экспертов. Испытания планируется начать через год", - рассказал представитель завода.

Есть намерение начать производство беспилотных летательных аппаратов, однако в ближайшее время в планах предприятия этот вопрос не стоит, уточнил Ахматов.

"Завод использовал в определенном объеме импортные комплектующие для производства продукции. Санкции не сильно повлияли на работу предприятия, так как эти детали продолжают поступать с использованием дополнительной логистики", - отметил Ибрагим Ахматов.

По словам директора производства КЭМЗ Владислава Шихахмедова, на заводе начали изготавливать для ПАО «Камаз» педали акселератора, которые ранее закупались в Германии, и другие детали. Высказали намерение сотрудничать с КЭМЗ представители «Автоваза».

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