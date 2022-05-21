21 мая 2022, 10:53

Двое детей пострадали при падении опалубки со строящегося дома в Дагестане

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Деревянный щит опалубки в результате сильного ветра слетел со строящегося многоквартирного дома в Махачкале и упал на двоих детей, сообщила прокуратура, возбудив дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

"20 мая 2022 года в городе Махачкале порывом ветра сорвало деревянный щит опалубки железобетонной конструкции, который упал на двоих несовершеннолетних, стоящих на тротуаре", - сообщили в прокуратуре.

По данным ведомства, дети получили тяжкие телесные повреждения. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 216 УК России (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ). "В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению уполномоченными лицами требований градостроительного законодательства при организации строительных работ, а также законности выделения земельного участка и выдачи разрешительной документации", - цитирует пресс-службу прокуратуры Дагестана "Интерфакс".

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Примечание:

"Три человека пострадали при падении лифта торгового центра в Махачкале", "Прокуратура остановила строительство многоэтажного дома в Махачкале", "Прокуратура отчиталась о сносе шести самостроев в Махачкале".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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