Три человека пострадали при падении лифта торгового центра в Махачкале

08 апреля 2022, 13:35

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Ребенок и двое взрослых госпитализированы после падения лифта в махачкалинском торговом комплексе, сообщили в Центре медицины катастроф. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Инцидент в махачкалинском торговом комплексе произошел сегодня. "Со второго этажа сорвался лифт с пассажирами. В результате произошедшего одна женщина и малолетний ребенок с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу", - сообщила пресс-служба Управления СКР по Дагестану.

Следователи предположили, что руководство торгового комплекса "оказывало услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей" и возбудило уголовное дело об этом по части 2 статьи 238 УК РФ.

"Проведен осмотр места происшествия, изъята необходимая документация, опрашиваются очевидцы и свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на установление виновного лица", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Часть 2 статьи 238 УК РФ предусматривает до шести лет лишения свободы.

По данным полиции, пострадали три человека. Инцидент произошел в торговом центре по улице Магомедтагирова, уточнил представитель МВД Дагестана. "Лифт сорвался и упал в шахту", - приводит его слова "Интерфакс-Юг".

О трех пострадавших сообщил и сотрудник дагестанского Центра медицины катастроф. "Трое пострадавших, среди них один ребенок. Ребенок госпитализирован в детскую республиканскую больницу. Остальные - в травматологический центр", - приводит его слова ТАСС.

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