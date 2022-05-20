Жительница Карачаево-Черкесии приговорена к крупному штрафу за оправдание терроризма

20 мая 2022, 06:46

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Суд в Ростове-на-Дону приговорил к штрафу в 350 тысяч рублей жительницу Карачаево-Черкесии, признав ее виновной в оправдании терроризма.

По версии следствия, в 2021 году жительница Карачаево-Черкесии разместила в общедоступном канале одного из мессенджеров видео, которое содержало высказывания, оправдывающие терроризм и признающие идеологию и практику терроризма правильными.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал жительницу Карачаево-Черкесии виновной по части 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма"), сообщила пресс-служба суда.

"Подсудимая признана виновной и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тыс. рублей", – привел 19 мая "Интерфакс" сообщение пресс-службы.

Часть 2 статьи 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма" предусматривает до семи лет лишения свободы.

Комментариев от жительницы Карачаево-Черкесии или ее представителей относительно версии следствия и решения суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 17 ноября 2021 года суд в Ростове-на-Дону приговорил к штрафу в 400 тысяч рублей жителя Карачаево-Черкесии Таулана Гочияева, признав его виновным в оправдании терроризма.

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