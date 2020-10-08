08 октября 2020, 01:26

Жительница Карачаево-Черкесии получила срок за публикации в соцсети

Южный окружной военный суд приговорил уроженку Карачаево-Черкесии Алтынай Кумукову к 2 годам и 6 месяцам колонии по делу об оправдании терроризма и экстремизма.

Согласно версии обвинения, Кумукова, находясь в Карачаево-Черкесии, публиковала на своей странице в соцсети и в созданном ею интернет сообществе графические изображения с комментариями и аудиозаписи.

В период 19 ноября 2018 года по 15 февраля 2019 года она опубликовала "23 графических изображения и комментарий к ним", а также две аудиозаписи. Следствие и суд пришли к выводу, что комментарии Кумуковой содержали оправдание терроризма и его пропаганду, а опубликованные ею аудиозаписи - призывы к террористической деятельности, передал корреспондент "Кавказского узла".

24-летняя уроженка Карачаево-Черкесии признана виновной по двум статьям - об оправдании терроризма и о публичных призывах к экстремистской деятельности (часть 2 статьи 205.2 и части 2 статьи 280 УК России).

Суд назначил ей 2 года 6 месяцев колонии общего режима. Комментариями Кумуковой и ее защиты относительно вынесенного приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

Как следует из карточки дела на сайте суда, дело Алтынай Кумуковой поступило на рассмотрение 13 августа. До 7 октября состоялось всего два заседания, 31 августа и 18 сентября. Одно заседание назначалось на 11 сентября, но не состоялось из-за болезни судьи.

Примечание:

"Уроженец Карачаево-Черкесии приговорен к двум годам колонии за оправдание терроризма", "Продлен арест обвиненной в связях с ИГ* жительницы Карачаевска", "Житель Карачаево-Черкесии после 16 лет заключения заподозрен в финансировании терроризма".

Автор: Валерий Люгаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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