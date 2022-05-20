Армянская оппозиция предупредила о последствиях открытия границы с Турцией

20 мая 2022, 00:57

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Открытие армяно-турецкой границы выгодно провластным олигархам, а фермерские хозяйства, не выдержав конкуренции на рынке с турецкими товарами, разорятся, заявили участники акции в Ереване.

Как сообщал "Кавказский узел", армянская оппозиция проводит ежедневные акции протеста в Ереване, в том числе акции неповиновения, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Утром 19 мая активисты возобновили шествия в столице Армении. Во время одного из них, между силовиками и демонстрантами возникла стычка. К обеду армянская оппозиция объявила о завершении на этот день акций протеста в Ереване и упрекнула власти в попытке организации провокаций. Полиция Армении отчиталась, что во время протестных шествий 19 мая в Ереване не был задержан ни один человек.

Противники властей Армении начали акции протеста 25 апреля после того, как Никол Пашинян заявил о готовности "снизить планку" по вопросу о статусе Нагорного Карабаха.

Оппозиция провела очередной митинг и шествие с требованием отставки Пашиняна и его правительства, сообщил телеканал Yerkir.am, прямой эфир которого посмотрел корреспондент «Кавказского узла».

Согласно подсчетам Союза информированных граждан, 19 мая в 19.31 по местному времени (18.31 мск) на митинге оппозиции на Площади Франции находилось около 2800 человек. Такие данные организация привела на своей странице в Facebook*.

Оппозиционеры, несмотря на пасмурную погоду, прошлись шествием по центральным улицам, призывая горожан поддержать протестное движение. Сторонники оппозиции скандировали «Единение. Борьба. Победа», «Армения без турка» и лозунг против Пашиняна. После шествия участники акции вернулись на Площадь Франции, где оппозиция разбила палаточный городок.

Инцидентов в ходе шествия оппозиции зафиксировано не было. Организаторы заявили, что 20 мая не будут перекрывать улицы, однако пригласили в 9.30 утра на Площадь Франции обсудить программы.

Протестующие указали на риски от демаркации и делимитации границы

Политика сближения с Турцией исходит из интересов узкого круга олигархов, которые поддерживают режим Пашиняна, заявил на митинге депутат «Айастан», представитель АРФ «Дашнакцутюн» Гегам Манукян.

Ранее вице-спикер парламента Акоп Аршакян заявил, что Армения готова без предварительных условий начать урегулирование отношений с Турцией и открыть границу, сообщил 17 января ТАСС. Премьер-министр Никол Пашинян 24 апреля заявил, что Армения ведет переговоры, направленные на нормализацию отношений с Турцией. Опрошенные "Кавказским узлом" армянске политологи усомнились в возможности налаживания отношений с Турцией. Вопросы признания геноцида армян и статуса Нагорного Карабаха остаются основными в вопросе налаживания отношения с Турцией, заявили опрошенные "Кавказским узлом" жители Армении. Армения может получить экономические выгоды, однако не исключены и значительные уступки в политическом плане, указали они.

Открытие границы приведет к разорению, в частности, фермерских хозяйств, так как турецкие товары будут доминировать на армянском рынке, считает он. «Выиграют олигархии, которые будет поставлять эти турецкие товары в Армению», - пояснил депутат.

Давление протестного движения стало препятствием формирования комиссии по демаркации и делимитации, считает бывший посол Армении в Польше Эдгар Казарян. «Спустя полтора месяца после достижения согласия в Брюсселе о создании комиссии по демаркации и делимитации, Азербайджан сформировал свой состав, а Армения – нет. И это благодаря давлению уличного протеста», - заявил он на митинге.

6 апреля в Брюсселе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По итогам переговоров обе стороны договорились до конца апреля создать двустороннюю комиссию по делимитации границ между странами и начать разработку мирного соглашения. 10 мая Азербайджан заявил о согласовании формата комиссий по делимитации границы.

Создание комиссии по демаркации и делимитации приведет к потере Нагорного Карабаха, добавил бывший посол. «Как только границу демаркируют, Азербайджан установит таможенный пост на дороге в Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха), как это было сделано на дороге Горис-Капан и Капан-Чакатен», - отметил Казарян.

Вице-спикер парламента, представитель АРФ «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян отметил, что протестное движения борется, в том числе, против попрания Конституции. «Военно-политическое руководство не обеспечило неприкосновенность территориальной целостности и суверенитета Армении. Цель протестного движения не только отставка Пашиняна и его команды, наша цель - защита конституционных ценностей», - заявил он на митинге.

Провальная политика властей стала причиной проигрыша в осенней войне в Нагорном Карабахе 2020 года, добавил оппозиционный политик. «Сегодня на улицах протестного Еревана решается судьба Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха). Отставка Пашиняна исходит из интересов Арцаха и Армении», - подчеркнул Сагателян.

Какие территории перешли под контроль Азербайджана по итогам войны 2020 года в Нагорном Карабахе можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

У Пашиняна нет мандата вести переговоры от имени армянского народа и Армении, отметил он. «Любое решение, любой договор, принятое и подписанное им, нелегитимно и не имеет юридической силы», - заключил оппозиционер.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.