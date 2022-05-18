Полицейский в Майкопе арестован по делу об экстремизме

18 мая 2022, 07:33

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сотрудник отдела полиции в Майкопе вступил в ячейку движения "Арестантское уголовное единство"* и передавал заключенным в колонии одурманивающие лекарства и мобильные телефоны, а также поддерживал среди них уголовный статус, сообщили в ФСБ.

По версии следствия, полицейский кинолог отдельного взвода охраны и конвоирования подозреваемых отдела МВД по Майкопу примкнул к ячейке запрещенного в России судом и признанного экстремистским движения "Арестантское уголовное единство" (АУЕ), которая действовала на территории исправительной колонии. Используя служебное положение, полицейский предоставлял членам ячейки, отбывающим наказание в колонии мобильные телефоны, зарядные устройства, лекарственные препараты с одурманивающим эффектом и другие предметы, необходимые для деятельности организации.

"Указанные действия осуществлялись им для создания членам экстремистской организации комфортных условий отбывания наказания и поддержания соответствующего уголовного статуса среди осужденных", – привел вечером 17 мая "Интерфакс" сообщение пресс-службы управления ФСБ по Адыгее.

Полицейский арестован на два месяца, против него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 282.2 УК РФ ("Участие в деятельности экстремистской организации", предусматривает до 12 лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла").

Комментариев от подозреваемого или его адвокатов не поступало.

"Кавказский узел" также писал, 14 мая стало известно, что следователи заподозрили в экстремизме жителя Адыгеи, который отбывает наказание в колонии. По версии следствия, 36-летний заключенный примкнул к движению АУЕ* и активно участвовать в его деятельности, что выражалось в соблюдении "воровских правил" и культивации устоев тюремной жизни.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.