Осужденный в Адыгее заподозрен в экстремизме

14 мая 2022, 09:50

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Житель Адыгеи, отбывающий наказание в колонии, заподозрен в причастности к запрещенному на территории России экстремистскому движению "Арестантское уголовное единство".

По версии следствия, 36-летний заключенный, во время отбывания наказания в исправительной колонии, в 2019 году вступил в международное общественное движение "Арестантское уголовное единство" (АУЕ), которое решением суда признано экстремистским и запрещено на территории России.

"Являясь сторонником экстремистской идеологии и разделяя основные идеи запрещенного движения <…>, подозреваемый продолжал активно участвовать в его деятельности, что выражалось в соблюдении "воровских правил" и культивации устоев тюремной жизни, а также в высказываниях в поддержку "АУЕ"* и демонстрации своей приверженности указанному движению среди осужденных", – сообщило 13 мая на своем сайте следственное управление СКР по Адыгее.

Против заключенного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282.2 УК РФ "Участие в деятельности экстремистской организации" (предусматривает до шести лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла"), добавило ведомство.

Комментариев от адвокатов подозреваемого относительно сообщения следственного управления СКР по Адыгее не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 29 апреля суд приговорил 20-летнего жителя Майкопа к двум годам лишения свободы условно, признав его участником "АУЕ"*

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* организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.