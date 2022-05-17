Число доставленных в полицию активистов в Ереване возросло до 414

17 мая 2022, 13:07

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Во время акций неповиновения оппозиции силовики задержали в Ереване 414 человек, которым вменяется неподчинение полиции. Оппозиционеры заявили о прекращении акций протеста на текущий день.

Как сообщал "Кавказский узел", армянская оппозиция сегодня утром возобновила в Ереване акции протеста с требованием отставки правительства, которые проводит с 25 апреля. Ранее полиция страны заявила, что во время акций неповиновения в Ереване были задержаны 286 человек.

Армянская оппозиция начала акции протеста после того, как 13 апреля Никол Пашинян допустил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества.

По состоянию на 12.15 по времени Еревана (11.15 мск) полиция подвергла приводу 414 участников акций неповиновения в Ереване, сообщил начальник Управления по связям со СМИ Полиции Армении Зарзанд Габриелян. "Все они задержаны за административное правонарушение, предусмотренное статьей 182 КоАП Армении "Неповиновение требованию полиции". После составления протокола они все будут освобождены, согласно закону, в трехчасовой срок", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Армянская оппозиция заявила, что на текущий день намерена завершить акции неповиновения в Ереване, сообщил вице-спикер парламента Армении Ишхан Сагателян. "Предлагаю завершить сегодня акции неповиновения. Поставленные перед нами задачи сегодня выполнены. В 19.00 (18.00 мск) состоится наш митинг", – сказал он на кадрах видеотрансляции на своей странице в соцсети.

Отделения полиции в Ереване переполнены людьми после того, как туда были доставлены более 400 человек, которых задержали на акциях протеста, отметил оппозиционер.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.