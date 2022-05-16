Глава Табасаранского района сообщил о гибели военного на Украине

16 мая 2022, 12:44

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Ефрейтор Курбан Уруджев из села Тинит погиб на Украине, сообщила администрация Табасаранского района Дагестана. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель как минимум 108 уроженцев республики.

"Кавказский узел" писал, что Ариф Абдуллаев из села Дагни Табасаранского района стал 107-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

В ходе специальной военной операции на Украине 9 мая погиб военнослужащий-контрактник, ефрейтор Курбан Уруджев, сообщила администрация района.

Курбану Уруджеву было 47 лет. Он родился в селе Тинит Табасаранского района, там же закончил школу. Служил по контракту в мотострелковом полку в Чечне. Похороны погибшего состоялись в родном селе. У Уруджева остались жена и четверо детей, говорится в сообщении в Telegram-канале администрации от 15 мая.

Глава Табасаранского района Магомед Курбанов, администрация и районные депутаты выразили соболезнования родным и близким погибшего, отмечается в сообщении.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 108 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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