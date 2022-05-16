Полиция в Ереване начала задержания оппозиционеров на акции протеста

16 мая 2022, 10:13

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Оппозиция возобновила в Ереване автопробеги с требованием об отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Во время акций неповиновения задержан 21 человек, сообщили полиции.

Как писал "Кавказский узел", оппозиция в Армении с 25 апреля проводит акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна после того, как он выразил согласия "снизить планку" по карабахскому вопросу. 15 мая оппозиционеры провели шествие по центру Еревана, призывая горожан присоединиться. Масштабные акции неповиновения приведут к всеармянской забастовке и обеспечат успех протестного движения, заявил на митинге вице-спикер парламента Армении Ишхан Сагателян, анонсировав на 16 мая блокирование метрополитена.

Возмущение в Армении вызвало сделанное 13 апреля заявление Пашиняна, который допустил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Также он сказал, что мог бы избежать жертв в осенней войне 2020 года, сдав территории. 22 апреля премьер пояснил, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха. Однако в тот же день лидер партии "Отечество" Артур Ванецян анонсировал акции неповиновения с целью отставки Пашиняна и его правительства.

Сегодня с 08.00 по времени Еревана [07.00 мск] оппозиция в Армении начала акции неповиновения. По пяти разным направлениям в Ереване проводятся автопробеги с требованием об отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передал корреспондент "Кавказского узла".

Автопробеги, по данным оппозиции, стартовали с Аштаракского, Арташатского, Аргавандского, Аринбердского шоссе, а также с автотрассы Ереван – Абовян. Участники пробегов с флагами Армении и Нагорного Карабаха перемещаются на машинах по улицам Еревана, время от времени останавливаясь на разных участках из-за чего образовываются пробки.

На 10.30 по времени Еревана [09.30 мск] в местные полицейские участки доставлен 21 активист, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" начальник Управления по связям со СМИ Полиции Армении Зарзанд Габриелян.

Ролик с задержанием участников автопробега в Ереване опубликовало издание News.am. На его кадрах показаны три колонны машин, которые движутся по разным улицам. Также показана еще одна – четвертая колона, она стоит на обочине трассы. Силовики силой извлекают из салона одной из машин водителя. На заднем фоне слышен звук полицейских сирен. Полицейские также извлекают водителей и из других автомобилей в колонне, после чего препровождают их в стоящий рядом микроавтобус.

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