Армянская оппозиция призвала своих сторонников увеличить масштабы акций неповиновения

15 мая 2022, 22:00

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Сторонники оппозиции провели шествие по центру Еревана, призывая горожан присоединиться. Масштабные акции неповиновения приведут к всеармянской забастовке и обеспечат успех протестного движения, заявил на митинге Ишхан Сагателян, анонсировав на 16 мая блокирование метрополитена.

Как писал "Кавказский узел", с 25 апреля армянская оппозиция проводит митинги, шествия и автопробеги, требуя не допустить пересмотра статуса Нагорного Карабаха и отправить в отставку правительство Никола Пашиняна. 9 мая на митинге оппозиция предложила создать временное правительство после свержения Пашиняна, которое займется модернизацией единой системы безопасности Армении и Нагорного Карабаха, сократит полномочия премьер-министра и усилит дипломатический корпус. 13 мая движение "Сопротивление" провело акции неповиновения в Ереване. На час было заблокировано одно из правительственных зданий. Активисты будут периодически блокировать госучреждения до тех пор, пока Никол Пашинян не подаст в отставку, заявили представители оппозиции. Сегодня оппозиция в Ереване начала митинг с требованием смены власти.

Возмущение в Армении вызвало сделанное 13 апреля заявление Пашиняна, который допустил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Также он сказал, что мог бы избежать жертв в осенней войне 2020 года, сдав территории. 22 апреля премьер пояснил, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха. Однако в тот же день лидер партии "Отечество" Артур Ванецян анонсировал акции неповиновения с целью отставки Пашиняна и его правительства.

Сторонники оппозиции прошли шествием по центральным улицам Еревана, призывая горожан присоединиться к протестному движению, передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на прямой эфир портала Yerkir.am.

Шествие противников правящей силы стартовало с площади Франции. Участники акции скандировали: "Борьба" и "Армения без турка". В шествии принял участие и второй президент Армении Роберт Кочарян.

Безопасность акции обеспечивали усиленные наряды полиции. Инцидентов в ходе шествия зафиксировано не было. Акция завершилась на площади Франции, на которой две недели был разбит палаточный городок.

В Армении есть судьи и суды, но нет справедливости, заявил на митинге депутат фракции "Айастан" Арам Вардеванян.

Он отметил, что за 30 лет были подвижки в системе правосудия, однако она так и не состоялась, а за последние четыре года несостоятельность судебной системы стала более выпуклой. "Судебная система служит не закону и правосудию, а власти. Необходимы условия, чтобы следователь, прокурор, судья были независимы – независимо от того, кто у власти", – сказал Вардеванян.

Международный опыт показывает, что граждане должны стать участниками процесса реформы системы правосудия, добавил депутат. "Существует институт присяжных, и его внедрение придаст объективность судебной системе, особенно при расследовании обстоятельств 44-дневной войны в Арцахе (Нагорном Карабахе, – прим. "Кавказского узла")", – считает оппозиционный депутат.

Депутат фракции "Айастан" Артур Хачатрян считает, что политика правящей партии оказалась провальной не только в вопросах безопасности, которая привела к территориальным потерям в осенней войне 2020 года, но и в экономике.

По его словам, достаточно зайти в любой магазин и убедиться в экономической ситуации. "Подсолнечное масло подорожало за полтора года с 700-750 драмов до 1000-1200 драмов, а масло – с 4000 драмов до 5000 драмов. Рост цен привел к тому, что покупать стали продукты первой необходимости. Власти заявляют об экономическом росте в 5,7% за 2021 год, при прогнозируемом росте в 3,5%. При этом власти умалчивают, что в середине прошлого года этот показатель был пересмотрен и спрогнозирован рост в 6,5%", – заявил он на митинге.

В 2021 году сельское хозяйство сократилось по сравнению с 2020 годом на 1,5%, но уже в первом квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сокращение составило уже 5,4%, добавил парламентарий. "Растениеводство – пшеница, картофель, помидоры и овощи – снизилось почти на 25%. В Армении растет только государственный долг", – подчеркнул Хачатрян.

Необходимо увеличить масштабы акций неповиновения, чтобы добиться смены власти, заявил на митинге вице-спикер парламента Ишхан Сагателян.

Он призвал сторонников оппозиции утром в понедельник, 16 мая, с 08.00 (07.00 мск) блокировать движение столичного транспорта, в том числе работу метрополитена. "Во вторник в 08.00 должно быть парализовано движение по всему Еревану. Для этого нужны будут от 80 до 100 групп. Нужно не только вечером участвовать в многотысячных акциях протеста. Этот потенциал должен быть использован утром в ходе акций неповиновения. Общественные деятели, которые поддержали движение, должны призвать близких и друзей, чтобы во вторник утром они присоединились к ним и приняли участие в акции неповиновения. Нужно добиться всеармянской стачки и забастовки, которые обеспечат успех протестного движения", – отметил оппозиционный политик.

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