Оппозиция в Ереване начала митинг с требованием смены власти

15 мая 2022, 18:05

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На митинге в Ереване лидеры оппозиционного движения и поддерживающие их активисты потребовали отставки действующих властей Армении. Политика премьер-министра Никола Пашиняна угрожает безопасности Армении и Нагорного Карабаха, заявили участники акции.

Как писал "Кавказский узел", с 25 апреля армянская оппозиция проводит митинги, шествия и автопробеги, требуя не допустить пересмотра статуса Нагорного Карабаха и отправить в отставку правительство Никола Пашиняна. 9 мая на митинге оппозиция предложила создать временное правительство после свержения Пашиняна, которое займется модернизацией единой системы безопасности Армении и Нагорного Карабаха, сократит полномочия премьер-министра и усилит дипломатический корпус. 13 мая активисты молодежного движения провели акцию в Ереване, призвав студентов примкнуть к протестам оппозиции. В этот же день оппозиционное движение "Сопротивление" провело акции неповиновения в Ереване. На час было заблокировано одно из правительственных зданий, в котором расположен ряд армянских министерств. Активисты будут периодически блокировать государственные учреждения до тех пор, пока Никол Пашинян не подаст в отставку, заявили представители оппозиции.

Возмущение в Армении вызвало сделанное 13 апреля заявление Пашиняна, который допустил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Также он сказал, что мог бы избежать жертв в осенней войне 2020 года, сдав территории. 22 апреля премьер пояснил, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха. Однако в тот же день лидер партии "Отечество" Артур Ванецян, 17 апреля организовавший круглосуточную акцию протеста на площади в Ереване, анонсировал акции неповиновения с целью отставки Пашиняна и его правительства.

Сегодня на площади Франции в Ереване начался митинг "Движения сопротивления", сообщило News.am. Представители "Движения сопротивления" 14 и 15 мая не проводили никаких акций неповиновения, напомнило издание.

Лидеры движения, объединяющего ряд оппозиционных партий и движений, и поддерживающие их граждане требуют отставки действующих властей Армении. Они заявляют, что политика премьер-министра Никола Пашиняна угрожает безопасности Армении и Нагорного Карабаха, сообщило сегодня агентство "Новости-Армения".

На митинге звучит песня "Зартнир, Лао!", его участники скандируют: "Единство! Борьба! Победа!". По традиции в начале протестной акции запланирована культурная программа, информировало агентство.

Ранее сегодня депутат оппозиционной фракции "Честь имею" Айк Мамиджанян заявил, что оппозиционное "Движение сопротивления" продолжит мирные акции неповиновения, их масштабы будут расширяться, как с географической точки зрения, так и в плане числа участников. "Будут сюрпризы - неприятные для властей и победные для народа. Мы будем идти вперед до победного конца, который должен стать началом дальнейших побед", - процитировало его агентство.

По мнению депутата, действующие власти должны быть устранены как можно скорее. "Движение сопротивления набирает силу с каждым днем", - отметил Айк Мамиджанян.

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