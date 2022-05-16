Краснодарский центр современного искусства "Типография"*, фото: https://vk.com/typographycenter

16 мая 2022, 04:54

"Типография"* приостановила деятельность после признания иноагентом

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Краснодарский центр современного искусства "Типография"*, признанный в начале мая иностранным агентом, сообщил о закрытии площадки и распродаже имущества.

Как писал "Кавказский узел", министерство юстиции Российской Федерации внесло в список иностранных агентов АНО Краснодарский центр современного искусства "Типография"*. Данные об этом 6 мая появились на сайте ведомства.

Центр современного искусства "Типография"* сообщил о закрытии площадки, на которой находились основные локации, пишет 15 мая 93.ru.

Выставочную и публичную деятельность центр прекратил еще 24 февраля. Однако в помещении на улице Зиповской проводились различные занятия, например, благотворительной организации для людей с аутизмом "Открытая среда". Выставочный зал "Типография"* отдала под склад, чтобы оплачивать аренду. Однако внесение в реестр иноагентов вынудил организацию закрыть площадку полностью. Мебель, работы из галереи и книги планируется распродать.

"Мы не можем больше рассматривать это пространство как безопасное. Мы приняли решение его закрыть, и это самое непростое решение, которые мы когда-либо принимали. Тем не менее художники не будут закрывать юрлицо и прекращать работу. Однако сейчас организации нужно время, чтобы "пересобраться", - говорится в сообщении центра.

Один из учредителей центра Евгений Руденко сказал, что никакой другой деятельности, кроме участия в суде, "Типография"* вести не будет. Центр ищет юристов, чтобы оспорить внесение в реестр иноагентов, пишут "Юга.ру".

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* внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Суд оштрафовал краснодарскую активистку за дискредитацию российской армии", "Адвокат рассказал о практике применения на Кубани статьи о дискредитации вооруженных сил", "Правозащитники насчитали 22 задержанных участника акций протеста на юге России".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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