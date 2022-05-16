Сочинцы пожаловались на вырубку сосново-кедровой рощи

16 мая 2022, 03:55

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Рабочие срубили около 90 здоровых деревьев в роще у виллы "Вера", заявили жители Сочи. По словам чиновников, вырубка ведется по порубочным билетам и исключительно деревьев, которые угрожают людям.

Жители Сочи неоднократно жаловались на вырубку деревьев на Курортном проспекте. 22 марта на sms-сервис "Кавказского узла" пришло сообщение о вырубке краснокнижных сосен у дорожки к памятнику культурного наследия - вилле "Вера". "Деревья здоровые. Объясняют, что имеется документ о разрешении на вырубку", - утверждает автор сообщения.

Второе сообщение от жителей Сочи о вырубке деревьев пришло 18 апреля. "Рощу методично уничтожают: пилят здоровые деревья, корчуют их с пнями. На сегодняшний день активисты насчитали более 90 пеньков. Компенсационных посадок нет. Пилят каждый день. Реакции чиновников нет", - написали авторы сообщения.

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Корреспондент "Кавказского узла" связалась 15 мая с авторами сообщения. Они показали корреспонденту очередное высохшее дерево и заявление в мэрию, датированное мартом, с требованием остановить рубки. Заявление подписали около ста человек. Среди них жители близлежащего микрорайона Анатолий Грибняков, Елена Соловьева, Наталья Рудаченко, Елена Морозова, Варвара Аргунова, Олеся Лузина, Надежда Неприна, Артем Бостнев и другие.

Одна из подписантов сообщения Елена Бокачева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в конце марта увидела, как рубят деревья, и рубка продолжается до сих пор. По ее словам, она от себя лично отправила письмо в мэрию, но получила отписку из департамента по охране окружающей среды о том, что все законно, и рубки производились с разрешения департамента (копия ответа имеется в распоряжение "Кавказского узла").

В ответе на запрос директор департамента Р. Гончарова от 27 апреля сообщает, что "по данному адресу подготовлены порубочные билеты от 11.06.2021 года <...> и направлены в адрес ответственного землепользователя (МБУДО ДМШ №1 им. Шмелева) для выполнения работ согласно порубочным билетам, включающим снос деревьев, угрожающих неопределенному кругу лиц, санитарную и формовочную обрезку. Вместе с тем специалистами МКУ города Сочи "Комитет по природопользованию и охране окружающей среды города Сочи" с выездом на место, без использования технических средств повторно обследована указанная территория. На момент обследования установлено, что работы производятся в соответствии с вышеуказанными порубочными билетами".

Елена Бокачева призналась, что ответ чиновников ее не устраивает. "Потому что не понятно, какой именно специалист установил, что деревья аварийные, сколько аварийных деревьев, почему пилить должен директор музыкальной школы имени Шмелева, почему гибнут деревья, какие меры будут приняты, чтобы они не гибли, будут ли высажены новые деревья, кем и когда, за какие средства… Ни на один из этих вопросов я ответа так и не получила. Это говорит о том, что деревья как гибли, так и будут гибнуть под топором коммерсантов, которые занимаются "расчистками" курорта от зеленых насаждений", - отметила она.

Бокачева сообщила, что отправила еще одно письмо - в природоохранную прокуратуру - но ответа пока не получила.

В коллективном обращении на имя главы департамента по окружающей среде администрации Сочи, которое подписали около ста человек (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"), в частности, сказано: "Мы, жители города Сочи, Центрального района, обращаемся к Вам с жалобой по факту спила и вырубки большого количества хвойных, здоровых деревьев редких пород, находящихся на территории виллы "Вера" и рядом прилегающей".

"Эта территория и ее парк являются памятником истории и архитектуры, охраняемым государством. Местоположение хвойных деревьев - Центральный район города Сочи, возле школы №2, колледжа искусств, Зала органной и камерной музыки, музыкальной школы №1 им. Шмелёва, Центра внешкольной работы города Сочи. В течение трех лет, а именно с 2018 года началось варварское уничтожение леса, который редеет с каждым днем. Спилено несколько десятков деревьев, при этом не больных, которые не представляют угрозу безопасности людей. Вред наносится обитателям данного леса - белкам, птицам, насекомым, которых становится все меньше, но которые необходимы в жизни экосистемы", - говорится в заявлении.

Однако на ответ активистов также пришла отписка (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"), в которой сказано, что спиленные деревья угрожали жизням людей. Сколько конкретно спилено деревьев - не указано.

15 мая сочинцы обнаружили очередное высохшее дерево в сосново-кедровой роще на Курортном проспекте. Они сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что еще неделю назад оно было совершенно здоровым, а сейчас хвоя потеряла зеленый цвет и начала опадать. До этого местные жители насчитали около 90 пеньков от спиленных здоровых деревьев - это примерно половина рощи. Корреспондент побывала на месте события и убедилась в том, что примерно половина рощи действительно исчезла.

Корреспондент "Кавказского узла" связалась с директором детской музыкальной школы № 1 им. Шмелева города Сочи Рузанной Барсигян, которая рассказала, что администрация обязала ее срубить пять деревьев, три из которых были пнями, а два других были аварийными и угрожали зданию и людям. "На все есть порубочные талоны. И на пни тоже. По заявлению общественности приезжала администрация с проверкой из лесопаркового хозяйства, они удостоверили, что рубка произведена законно", - пояснила она.

Представитель департамента лесопаркового хозяйства города Данил Макаров рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что он выезжал с проверкой законности рубок и ничего не обнаружил незаконного. Он также пояснил, что в его обязанности входит выявление незаконных действий с деревьями и отправка материалов на нарушителей в полицию, если есть признаки преступлений согласно статьям 260 УК РФ (незаконная рубка) и 261 УК РФ (уничтожение либо повреждение).

По поводу сохнущих деревьев он отметил, что, "возможно, они гибнут от плохой почвы и от ветров, дующих с моря". "А на счет компенсационных посадок - то они не предусмотрены", - констатировал специалист.

Макаров также не исключил, что если деревья будут гибнуть и их будут рубить по порубочным билетам, то вся роща может быть таким образом ликвидирована. Он затруднился сказать, ведется ли учет деревьям: кем и когда они были высажены, каков их возраст, сколько было срублено или погибло. Макаров также сообщил, что в департаменте по охране окружающей среды нет специалистов, которые могли бы установить, что дерево было уничтожено путем полива химическими веществами. По поводу упомянутого высохшего дерева он рекомендовал жителям Сочи обращаться в полицию.

Член общественной организации "Сохраним зеленый Сочи" Алла Юсупова отметила, что после ликвидации МУП "Зеленстрой" в Сочи начались проблемы с зелеными насаждениями, потому что были уволены специалисты, которые ухаживали за деревьями, охраняли их. Созданный департамент по охране окружающей среды не отвечает своим целям и задачам, так как там в основном выдаются порубочные билеты, а в бюджет не закладываются средства на компенсационные посадки.

Юсупова рассказала, что в данной роще, заложенной не менее 70 лет назад, произрастают виды краснокнижных сосен и кедров, срок жизни которых составлять от 500 до 1000 лет. "Все деревья в Сочи являются ценными и экзотическими, каких больше не встретишь в других регионах России. Но эти деревья беспощадно уничтожаются заинтересованными застройщиками зеленых зон", - сказала она.

Краевед Дмитрий Кривошапка рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что роща действительно более 70 лет украшает виллу "Вера" - памятник истории и архитектуры Сочи. "Это одно из познавательных и в историческом, и в архитектурном отношении зданий в Сочи. Старинная постройка всегда была окружена густым экзотическим парком и как памятник охраняется государством. Но что касается сосново-кедровой рощи, то она действительно стала сокращаться", - отметил он.

Индивидуальный предприниматель, который проводил вырубку деревьев в данной роще, представился Ильей, и подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что его компания занимается расчисткой территорий от деревьев под застройку. Он заметил, что "если территория не частная, то тогда необходим порубочный билет". Илья подтвердил, что его бригада осуществляла снос деревьев у виллы "Вера" по порубочному билету.

Сочинка Мария Антонова считает, что чиновники действуют в сговоре с застройщиками. "Мы были на месте срубов, все пеньки были чистые и свежие, никакой гнили <...> В Сочи уже не осталось зеленых уголков, а это значит, что кислорода становится все меньше и меньше", - сказала она.

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