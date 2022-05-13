Более 18 тысяч беженцев из Донбасса прибыли в Ростовскую область за сутки

13 мая 2022, 10:50

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За сутки границу России в Ростовской области пересекли свыше 18 тысяч беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, сообщили пограничники.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 мая с территории Донбасса в Ростовскую область прибыли за сутки более 15,5 тысячи беженцев.

С территорий Донецкой и Луганской народных республик в Ростовскую область за сутки прибыли в том числе беженцы из Мариуполя, информировала пресс-служба областного пограничного управления ФСБ.

"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 18 тыс. граждан", – привел сегодня "Интерфакс" сообщение пресс-службы.

"Кавказский узел" также писал, что после того, как беженцы из ЛНР и ДНР прибыли в Ростовскую область, то некоторые из них пожаловались на трудности с получением гуманитарной помощи. Для оформления выплат приходится "побегать" по кабинетам чиновников, пожаловались они.

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