Беженцы в Ростовской области. Фото корреспондента "Кавказского узла"

13 мая 2022, 10:50

Более 18 тысяч беженцев из Донбасса прибыли в Ростовскую область за сутки

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

За сутки границу России в Ростовской области пересекли свыше 18 тысяч беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, сообщили пограничники.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 мая с территории Донбасса в Ростовскую область прибыли за сутки более 15,5 тысячи беженцев.

С территорий Донецкой и Луганской народных республик в Ростовскую область за сутки прибыли в том числе беженцы из Мариуполя, информировала пресс-служба областного пограничного управления ФСБ.

"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 18 тыс. граждан", – привел сегодня "Интерфакс" сообщение пресс-службы.

"Кавказский узел" также писал, что после того, как беженцы из ЛНР и ДНР прибыли в Ростовскую область, то некоторые из них пожаловались на трудности с получением гуманитарной помощи. Для оформления выплат приходится  "побегать" по кабинетам чиновников, пожаловались они.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Росавиация продлила запрет на полеты в города юга России", "Власти Чернышковского района сообщили о гибели на Украине двух земляков", "Шахтер погиб в Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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