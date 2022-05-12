Власти Магарамкентского района сообщили о гибели военного на Украине

12 мая 2022, 12:34

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Военнослужащий Самир Шахмарданов из села Бут-Казмаляр погиб на Украине, сообщила администрация Магарамкентского района. С начала спецоперации официально подтверждена гибель там по меньшей мере 105 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 11 мая администрация Буйнакска сообщила, что военнослужащий Руслан Гаджиев погиб на Украине. Таким образом, с начала спецоперации стало официально известно о гибели как минимум 104 уроженцев Дагестана.

Первым о гибели на Украине военного, офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова, сообщил 26 февраля глава Дагестана Сергей Меликов. Минобороны России впервые признало потери на Украине лишь 27 февраля. "Кавказский узел" ведет поименный список погибших в спецоперации уроженцев СКФО и ЮФО, составленный на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. К 7 мая власти признали гибель на Украине по меньшей мере 100 уроженцев Дагестана.

Уроженец села Бут-Казмаляр, военнослужащий Самур Шахмарданов погиб в спецоперации на Украине, сообщила сегодня администрация Магарамкентского района.

На имя семьи погибшего пришла телеграмма с соболезнованиями Сергея Меликова, пояснили власти муниципалитета. "Телеграмму в среду, 11 мая, отцу погибшего солдата Омару Шахмарданову, выразив еще раз соболезнование, передал глава Магарамкентского района Фарид Ахмедов", - говорится в сообщении на сайте администрации.

Самур Шахмарданов участвовал в спецоперации добровольцем, отмечается в публикации. Таким образом, по подсчетам "Кавказского узла", по меньшей мере 105 уроженцев Дагестана официально названы погибшими на Украине.

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