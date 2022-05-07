Власти признали гибель на Украине ста уроженцев Дагестана

07 мая 2022, 19:41

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жители Буйнакского района Тимур Алиев, Биярслан Абукаев, Алимурза Алимурзаев, Абдуллабек Алиев и Гусейн Ирасханов погибли на Украине, сообщил глава района и передал награды их родным. С начала спецоперации на Украине власти подтвердили гибель там не менее 100 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" ранее сообщал также, что Нурутдин Мамаев из Буйнакска и Амир Алисханов из села Ямансу погибли на Украине. Тогда число подтвержденных властями смертей уроженцев Дагестана на Украине составило 95.

Глава Буйнакского района Камиль Изиев вручил ордена Мужества родным погибших на Украине уроженцев района. Награды переданы родственникам Тимура Алиева из селения Кафыр Кумух, Биярслана Абукаева и Алимурзы Алимурзаева из селения Нижнее Казанище, Абдуллабека Алиева из селения Эрпели, Гусейна Ирасханова из селение Халимбекаул, сообщила администрация Буйнакского района в своем Telegram-канале.

"Потерять отца, мужа, самого близкого человека всегда больно, тяжело. Слов, которые смягчили бы боль от утраты, найти невозможно. (...) Вы должны жить, поднимать их детей", - сказал Камиль Изиев в ходе встречи с родственниками, следует из опубликованного в Telegram-канале видео.

Таким образом, с начала специальной военной операции на Украине власти сообщили о гибели там не менее 100 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.