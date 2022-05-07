Ордена Мужества. Кадр видео со страницы главы Буйнакского района Камиля Изиева в Telegram от 06.05.22,https://t.me/kamil_iziev/75.

07 мая 2022, 19:41

Власти признали гибель на Украине ста уроженцев Дагестана

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жители Буйнакского района Тимур Алиев, Биярслан Абукаев, Алимурза Алимурзаев, Абдуллабек Алиев и Гусейн Ирасханов погибли на Украине, сообщил глава района и передал награды их родным. С начала спецоперации на Украине власти подтвердили гибель там не менее 100 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" ранее сообщал также, что Нурутдин Мамаев из Буйнакска и Амир Алисханов из села Ямансу погибли на Украине. Тогда число подтвержденных властями смертей уроженцев Дагестана на Украине составило 95.

Глава Буйнакского района Камиль Изиев вручил ордена Мужества родным погибших на Украине уроженцев района. Награды переданы родственникам Тимура Алиева из селения Кафыр Кумух, Биярслана Абукаева и Алимурзы Алимурзаева из селения Нижнее Казанище, Абдуллабека Алиева из селения Эрпели, Гусейна Ирасханова из селение Халимбекаул, сообщила администрация Буйнакского района в своем Telegram-канале.

"Потерять отца, мужа, самого близкого человека всегда больно, тяжело. Слов, которые смягчили бы боль от утраты, найти невозможно. (...) Вы должны жить, поднимать их детей", - сказал Камиль Изиев в ходе встречи с родственниками, следует из опубликованного в Telegram-канале видео.

Таким образом, с начала специальной военной операции на Украине власти сообщили о гибели там не менее 100 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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Примечание:

"Аналитики указали на дефицит информации о погибших при спецоперации жителей Юга России", "Власти подтвердили гибель на Украине двух уроженцев Северной Осетии", "Глава Калмыкии сообщил о гибели военного на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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