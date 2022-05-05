Власти сообщили о гибели на Украине двух уроженцев Дагестана

05 мая 2022, 19:45

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Нурутдин Мамаев из Буйнакска и Амир Алисханов из села Ямансу погибли на Украине. С начала спецоперации на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 95 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", лейтенант Дмитрий Шалдин из села Александрия погиб на Украине, он посмертно награжден орденом Мужества, сообщила администрация Кизлярского района. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 93 уроженцев Дагестана.

Уроженец села Ямансу Новолакского района 22-летний Амир Алисханов погиб на Украине, на днях он похоронен в родном селе, сообщила сегодня районная администрация в своем Telegram-канале.

Администрация Буйнакска в своем Telegram-канале проинформировала сегодня о гибели военнослужащего Нурутдина Мамаева. В сообщении не указан возраст погибшего, остались ли у него родные и дети.

С начала военной операции на Украине власти официально подтвердили гибель не менее 95 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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