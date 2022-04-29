Лейтенант Дмитрий Шалдин из села Александрия. Скриншот https://riadagestan.ru/upload/iblock/5db/5db89e9a344517dbd422d90216383063.jpeg

29 апреля 2022, 22:31

Власти Кизлярского района вручили орден вдове погибшего на Украине военного

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Лейтенант Дмитрий Шалдин из села Александрия погиб на Украине, он посмертно награжден орденом Мужества, сообщила сегодня администрация района. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 93 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", погибший на Украине танкист Шахбан Омарасхабов посмертно награжден орденом Мужества, награда вручена его родственникам, сообщила администрация Кизлярского района. 

Ордена Мужества вручили сегодня в кизлярском военном комиссариате вдове лейтенанта Дмитрия Шалдина  погибшего на Украине. Глава Кизлярского района Аким Микиров пообещал, что семья погибшего всегда может рассчитывать на помощь и поддержку со стороны руководства  района, сообщила сегодня администрация Кизлярского района. 

Дмитрию Шалдину было 22 года.  "Дмитрий Шалдин родился в селе Александрия, с отличием окончил Черняевскую школу Кизлярского района. После окончания школы поступил в Новосибирское военное училище. Получив звание офицера, Дмитрий вернулся в родной Дагестан, где продолжил службу", - говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

С начала военной операции на Украине власти официально подтвердили гибель не менее 93 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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Примечание:

"Власти Ольховского района сообщили о гибели военного на Украине", "Мемориальная доска открыта в память о погибшем на Украине ставропольце", "Власти признали гибель на Украине минимум 200 военных из СКФО и ЮФО".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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