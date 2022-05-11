Мэрия Буйнакска сообщила о гибели военного на Украине

11 мая 2022, 12:05

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Военнослужащий из Буйнакска Руслан Гаджиев погиб на Украине, сообщила администрация города. С начала спецоперации официально подтверждена гибель как минимум 104 военных из Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 мая стало известно, что в ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Дербентского района Эмин Нуретдинов. К этой дате общее число военных из Дагестана, которые погибли в ходе спецоперации, достигло 102.

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец города Буйнакск, военнослужащий Руслан Гаджиев, сообщила сегодня администрация города. "Глава города Исламудин Нургудаев ,выражает искренние соболезнования родным и близким военнослужащего", – сказано в Telegram-канале администрации.

С начала военной операции на Украине власти официально подтвердили гибель не менее 104 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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