10 мая 2022, 19:15

Уроженец Дербентского района погиб на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Эмин Нуретдинов из поселка Белижди погиб на Украине, сообщил сегодня глава Дербентского района. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 103 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Али Курбанов из Буйнакска погиб на Украине, сообщила мэрия города. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 102 уроженцев Дагестана. 

Во время военной спецоперации на Украине погиб житель поселка Белиджи Дербентского района Нуретдинов Эмин Тагирович, сообщил сегодня глава Дербентского района Дагестана Мавсум Рагимов.

"Выразил глубокие соболезнования от имени главы республики Дагестан Сергея Меликова, правительства Дагестана и жителей Дербентского района родным и близким солдата. (...) Семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь", - написал Рагимов в своем Telegram-канале.

С начала военной операции на Украине власти официально подтвердили гибель не менее 101 уроженца Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Родных военного из Дагестана возмутило отсутствие помощи властей с доставкой тела", "Чеченские силовики во время церемонии награждения не назвали имена убитых на Украине", "Власти Икрянинского района подтвердили гибель контрактника на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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